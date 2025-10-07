Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

  • 7 окт 2025 | 15:18
  • 184
  • 0
Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Българинът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 Кузманов надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути. 32-годишният пловдивчанин поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите пет гейма и това се оказа решаващо.

Така той заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 261-ото място. За място на четвъртфиналите Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТП в момента, но е достигал до 39-ата позиция.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на българина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

При дуетите играят и още двама българи.

Антъни Генов и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и започват срещу участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия).

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, също получиха "уайлд кард" за основната схема при дуетите и ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).

Андреев вчера се завърна на корта след 6-месечно отсъствие заради травма, но загуби в два сета на старта на схемата поединично.

Следвай ни:

Още от Тенис

Огромно постижение е за втори пореден път да победя Зверев, доволен е Риндеркнех

Огромно постижение е за втори пореден път да победя Зверев, доволен е Риндеркнех

  • 6 окт 2025 | 21:57
  • 786
  • 0
Адриан Андреев се завърна на корта след 6-месечно отсъствие

Адриан Андреев се завърна на корта след 6-месечно отсъствие

  • 6 окт 2025 | 18:08
  • 1784
  • 0
Беатрис Спасова е четвъртфиналистка в Ираклион

Беатрис Спасова е четвъртфиналистка в Ираклион

  • 6 окт 2025 | 17:39
  • 1169
  • 0
Хейли Батист с важна победа в Ухан

Хейли Батист с важна победа в Ухан

  • 6 окт 2025 | 17:16
  • 1275
  • 0
Разочарование за Зверев в Шанхай

Разочарование за Зверев в Шанхай

  • 6 окт 2025 | 16:51
  • 1238
  • 0
Касаткина сложи предсрочно край на сезона си

Касаткина сложи предсрочно край на сезона си

  • 6 окт 2025 | 16:13
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11182
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28707
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7638
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14644
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10331
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19078
  • 27