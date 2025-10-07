Популярни
»
  Тенис
  2. Тенис
  Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

  • 7 окт 2025 | 15:02
Аматьори тенисисти ще се изправят срещу топ професионалисти в сблъсък за една точка преди основната схема на Откритото първенство на Австралия догодина.

Организаторите на турнира от Големия шлем обявиха, че "Million Dollar 1 Point Slam" ще противопостави 10 аматьори от цяла Австралия срещу 22-а професионалисти, водени от номер 1 в света Карлос Алкарас, като победителят ще спечели 1 милион австралийски долара.

Събитието ще включва елиминационен жребий с "камък, ножица, хартия", използван за определяне на това кой ще сервира или посреща, а победителят преминава в следващия кръг.

Забавната игра се оказа изключителна популярна сред феновете при дебюта си на тазгодишния турнир през януари, като някои от аматьорите победиха по-сериозни опоненти, преди австралийският професионалист Омар Джасика да спечели и да вземе наградата от 60 000 австралийски долара. Тъй като залозите сега са много по-високи, квалификациите ще се проведат в цяла Австралия и на Големия шлем, а финалът ще се играе на "Род Лейвър Арина".

"С още големи имена, които ще бъдат обявени скоро, сега имате милион причини да вземете ракета и да се подготвите за януари", каза турнирният директор на Откритото първенство на Австралия Крейг Тайли, цитиран от агенция Ройтерс.

Той добави, че първата от трите седмици на турнира от Големия шлем от 12 до 17 януари ще бъде с безплатен вход за деца и музика на живо. Финалите на двойки за мъже и жени ще се играят следобед в последната събота на Централния корт.

Основната схема на надпреварата е от 18 януари до 1 февруари.

