  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов: Кофти се получи с тази ръка на Боби, движехме топката мудно

Иван Стоянов: Кофти се получи с тази ръка на Боби, движехме топката мудно

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 677
  • 1

Наставникът ЦСКА 1948 Иван Стоянов не остана доволен от представянето на футболистите си след домакинското равенство (1:1) със Спартак (Варна).

"Поведохме и не си повярвахме. Кофти се получи с тази ръка на Боби и ни изравниха. Днес много мудно движехме топката, движехме се бавно. Хората в предни позиции не правиха това, което искахме, но това е футбола. Гледаме следващия мач.

Лаша Двали и Хофман са опитни и класни футболисти. Ще разчитаме на тях, както и на другите за тази позиция. Дават самочувствие, но се изисква време. С всеки мач се стремим да допускаме по-малко грешки, но няма отбор, който да не греши", заключи Иван Стоянов.

Снимки: Борислав Трошев

