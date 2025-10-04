Иван Стоянов: Кофти се получи с тази ръка на Боби, движехме топката мудно

Наставникът ЦСКА 1948 Иван Стоянов не остана доволен от представянето на футболистите си след домакинското равенство (1:1) със Спартак (Варна).

"Поведохме и не си повярвахме. Кофти се получи с тази ръка на Боби и ни изравниха. Днес много мудно движехме топката, движехме се бавно. Хората в предни позиции не правиха това, което искахме, но това е футбола. Гледаме следващия мач.

Лаша Двали и Хофман са опитни и класни футболисти. Ще разчитаме на тях, както и на другите за тази позиция. Дават самочувствие, но се изисква време. С всеки мач се стремим да допускаме по-малко грешки, но няма отбор, който да не греши", заключи Иван Стоянов.

Снимки: Борислав Трошев