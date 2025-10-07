Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Успешен старт на Юлия Стаматова в Ираклион

Успешен старт на Юлия Стаматова в Ираклион

  • 7 окт 2025 | 14:01
  • 398
  • 0
Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Стаматова надделя над Михаела Байерлова (Чехия) в много оспорван мач със 7:6(7), 7:5 след три часа игра.

32-годишната българка пропиля аванс от 5:2 гейма в първия сет, но след това в тайбрека успя да стигне до успеха с общо седмата си възможност. Във втората част тя изоставаше с 1:4, но реализира обрат.

Така в третия кръг тя ще играе срещу осмата в схемата Елена Руксандра Бертя (Румъния).

Квалификантката Беатрис Спасова отпадна в първия кръг поединично след поражение от полякинята Марцелина Подлинска с 3:6, 0:6.

Друга българка - Денислава Глушкова, е поставена под номер 6 и стартира директно от втори кръг срещу рускинята Ксения Зайцева.

Спасова вчера достигна до четвъртфиналите на двойки.

