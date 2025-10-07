Популярни
Кемей се цели по-високо след рекорда на маратона в Кошице

  • 7 окт 2025 | 13:54
  • 217
  • 0
Новият шампион на маратона в Кошице Моузес Кемей заяви, че рекордното му бягане в Словакия е разпалило амбицията му да преследва още по-големи успехи на световната шосейна сцена.

В неделя Кемей поведе изцяло кенийски подиум в мъжката надпревара, триумфирайки с победа и нов рекорд на трасето от 2:06:47. След него се наредиха Тимъти Китам с време 2:07:33 и Силас Сугут, който финишира за 2:08:22, за да оформи доминантния кенийски подиум.

Кемей беше развълнуван от рекордното си постижение, с което подобри и личното си най-добро време в маратон. "Чувствам се добре заради представянето си днес. Това беше много хубаво трасе и благодаря на организаторите, че ме поканиха да се състезавам тук“, каза Кемей след финала.

32-годишният атлет подобри предишния си личен рекорд от 2:06:48, поставен по-рано тази година при осмото му място на маратона в Барселона.

Въпреки че в неделя бягаше сам през голяма част от финалните етапи на състезанието, Кемей остана концентриран и неумолим. "Беше трудно, но успях да контролирам темпото си и продължих да се натоварвам до самия край“, обясни той.

Кемей вярва, че представянето му в Словакия ще послужи като мощен трамплин за бъдещите му амбиции. "Това е невероятно постижение за мен и ме мотивира да продължавам да се усъвършенствам“, каза той. Маратонската кариера на Кемей е история за постоянен растеж.

Той дебютира през 2021 г. на маратона в Истанбул, където завършва четвърти с време 2:10:28. Година по-късно той повтори четвъртото си място в Истанбул с време 2:11:55, преди да запише 2:09:26 за още едно четвърто място на маратона в Еншеде през 2023 г.

Първият му подиум идва в Китай през май 2024 г., където завършва трети с 2:11:43. Пробивът на Кемей идва няколко месеца по-късно на маратона в Дъблин през октомври 2024 г., където той печели първата си победа с време 2:08:47.

Макар маратонската му кариера да се отличава с постепенно развитие, Кемей има впечатляващи резултати в полумаратона. Той печели титлите на полумаратона в Удине през 2018 г. (1:01:14) и 2019 г. (1:00:48), както и доминира на полумаратона във Верона през 2018 г. (1:01:35) и 2019 г. (1:03:14).

В женската надпревара в Кошице етиопката Баремелай Кебеде триумфира с 2:21:59.

