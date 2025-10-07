Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

  • 7 окт 2025 | 13:12
  • 238
  • 0
Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Първоначалната заявка на организаторите, в лицето на Зала на славата и Bulgarian Football Shirts, бе експозицията да трае 60 дни - от 27 юли до 27 септември, но поради големия интерес и проявеното уважение екипите на Туньо ще бъдат изложени до 27 октомври.

Част от експозицията са редица фланелки, които Трифон Иванов носи по време на кариерата си - от дебютната за него в националния отбор 1988 г. и квалификациите за САЩ'94, Евро'96 и Мондиал'98, през незабравимите му двубои с Рапид Виена в групите на Шампионската лига през сезон 1996/1997 до участието му в бенефиса на Христо Стоичков на "Камп Ноу" на 29 май 2004 г.

В експозицията главно място намира и емблематичната фланелка "3+8 - Стоичков и Иванов", която Камата подари на дъщерята на Туньо по време на шоу спектакъла "50 години номер 8" през май 2016 г.

Припомняме, че специалната експозиция, посветена на човека, който остави сърцето си на терена, беше официално открита на 27 юли. Датата не е случайна - на този ден през 1965 г. на бял свят се появява обичаният от цяла България защитник.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се раздели с крило

Добруджа се раздели с крило

  • 7 окт 2025 | 09:58
  • 1373
  • 1
Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

  • 7 окт 2025 | 09:55
  • 858
  • 1
В Добруджа още мислят за оставката на Орела

В Добруджа още мислят за оставката на Орела

  • 7 окт 2025 | 09:37
  • 1104
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7321
  • 61
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8092
  • 9
Хикмет пое Спортист (Своге)

Хикмет пое Спортист (Своге)

  • 7 окт 2025 | 09:17
  • 1351
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8496
  • 7
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 18771
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 3600
  • 2
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 7623
  • 2
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7321
  • 61
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 13990
  • 21