Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Първоначалната заявка на организаторите, в лицето на Зала на славата и Bulgarian Football Shirts, бе експозицията да трае 60 дни - от 27 юли до 27 септември, но поради големия интерес и проявеното уважение екипите на Туньо ще бъдат изложени до 27 октомври.

Част от експозицията са редица фланелки, които Трифон Иванов носи по време на кариерата си - от дебютната за него в националния отбор 1988 г. и квалификациите за САЩ'94, Евро'96 и Мондиал'98, през незабравимите му двубои с Рапид Виена в групите на Шампионската лига през сезон 1996/1997 до участието му в бенефиса на Христо Стоичков на "Камп Ноу" на 29 май 2004 г.

В експозицията главно място намира и емблематичната фланелка "3+8 - Стоичков и Иванов", която Камата подари на дъщерята на Туньо по време на шоу спектакъла "50 години номер 8" през май 2016 г.

Припомняме, че специалната експозиция, посветена на човека, който остави сърцето си на терена, беше официално открита на 27 юли. Датата не е случайна - на този ден през 1965 г. на бял свят се появява обичаният от цяла България защитник.