Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Софийски градски съд осъди на 15 години затвор жена, работила в столична банка, заради измами на стойност близо 1,8 млн. лв., както и конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години, съобщиха от Софийска градска прокуратура. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Обвинението е внесено в съда на 14 ноември 2023 г. Подсъдимата била личен банкер на бившия футболен национал Мартин Петров, който бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и подсъдимата, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

Според прокуратурата, възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. жената отправила предложение към Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ. За тази цел той ѝ издал пълномощно, обаче искал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова подсъдимата решила да отклонява средства от сметките му към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26.01.2012 г. до 16.06.2017 г. в гр. София, чрез съставяне и използване на неистински документи, както и на документи с невярно съдържание, заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това подсъдимата направила 52 пъти, посочват от прокуратурата.

Отделно от това, за времето от 03.04.2012 г. до 16.03.2016 г. с цел да набави за себе си имотна облага, заблудила различни банкови служители, че е помолена от Мартин Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано „нареждане-разписка“. Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на Петров имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.