Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

Марек изпрати официален сигнал срещу съдийството във вчерашния мач от Втора лига срещу Севлиево (0:1). В текста е посочено, че Марек недоумява как за този двубой бе назначена съдийска бригада от Велико Търново, който отстои само на 42 км от град Севлиево. Отделно от това за главен арбитър бе назначен рефер, изваден от съдийството за дълъг период от време. Марек посочва и конкретни ситуации, при които смята, че е ощетен от главния съдия Стилян Колев. Става въпрос за червения картон на капитана Веселин Любомиров в 87-ата минута на срещата, както и за неотсъдено нарушение в атака срещу Даниел Кирилов в 92-ата минута, секунди преди отбелязването на единствения гол в мача.

При отстраняването от игра на Веселин Любомиров разбираме, че съдията казва, че го е обидил, а в ролята си на капитан той има право да говори със съдията, при което вместо обяснение, той получава директен червен картон, е посочено в сигнала на клуба от Дупница. Посочено е още, че последва фаул за домакините, който главният рефер подминава и се прави, че не вижда на метри пред него състезателя на Марек. Обърнете особено внимание на съдийските отсъждания през целия мач, особено в края на двубоя, призовава Марек.

В сигнала клубът цитира и думи на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов – "Не позволявайте, господа от БФС, дребни корумпета да убиват футбола в България". Документът е адресиран до президента на БФС Георги Иванов, до председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров и до председателя на Дисциплинарната комисия Юрий Кучев.