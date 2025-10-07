Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дилу доминира на полумаратона в Кардиф с върхов резултат

Дилу доминира на полумаратона в Кардиф с върхов резултат

  • 7 окт 2025 | 11:38
  • 109
  • 0
Дилу доминира на полумаратона в Кардиф с върхов резултат

Етиопецът Исмау Дилу постави нов мъжки рекорд, печелейки полумаратона в Кардиф за 2025 г. Победителят при мъжете свали седем секунди от предишното най-добро постижение в историята на състезанието.

20-годишният атлет пресече финалната линия с време 59 минути и 23 секунди, подобрявайки рекорда на кениеца Леонард Лангат от 2019 г. със седем секунди.

При жените миналогодишната победителка Мириам Чебет защити титлата си. Кенийката подобри собственото си време от 2024 г. с пет секунди, финиширайки за 1:06:36.

Втора се нареди етиопката Алем Нигус с време 1:07:33, а трета остана нейната сънародничка и дебютантка в надпреварата Удинеш Алему (1:08:08).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Тийнейджърът Беджига с феноменално бягане под 27 минути в Брашов

Тийнейджърът Беджига с феноменално бягане под 27 минути в Брашов

  • 7 окт 2025 | 10:14
  • 265
  • 0
Сериозни финансови постъпления за олимпийския и световен шампион Уанионий

Сериозни финансови постъпления за олимпийския и световен шампион Уанионий

  • 7 окт 2025 | 09:59
  • 838
  • 0
Валентин Старчев получи признание от БФЛА по случай 90-годишния си юбилей

Валентин Старчев получи признание от БФЛА по случай 90-годишния си юбилей

  • 7 окт 2025 | 09:50
  • 270
  • 0
Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

  • 6 окт 2025 | 13:17
  • 1088
  • 0
Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

  • 5 окт 2025 | 18:12
  • 800
  • 0
Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

  • 4 окт 2025 | 18:18
  • 2952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3808
  • 46
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 6989
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 4030
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5452
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12727
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19612
  • 4