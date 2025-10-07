Дилу доминира на полумаратона в Кардиф с върхов резултат

Етиопецът Исмау Дилу постави нов мъжки рекорд, печелейки полумаратона в Кардиф за 2025 г. Победителят при мъжете свали седем секунди от предишното най-добро постижение в историята на състезанието.

20-годишният атлет пресече финалната линия с време 59 минути и 23 секунди, подобрявайки рекорда на кениеца Леонард Лангат от 2019 г. със седем секунди.

При жените миналогодишната победителка Мириам Чебет защити титлата си. Кенийката подобри собственото си време от 2024 г. с пет секунди, финиширайки за 1:06:36.

Втора се нареди етиопката Алем Нигус с време 1:07:33, а трета остана нейната сънародничка и дебютантка в надпреварата Удинеш Алему (1:08:08).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages