Млади шведски таланти подобриха рекорди

Младите шведски надежди в леката атлетика Кармен Чернюл и Себастиан Льорстад демонстрираха изключителната си форма на шосе, поставяйки рекорди по време на 10-километровото бягане Hässelbyloppet в Швеция в неделя.

18-годишната Чернюл, която спечели сребърни медали на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере през 2025 г., триумфира в надпреварата при жените с време 33:53. С това постижение тя постави нов национален рекорд на Швеция за девойки под 20 години.

При мъжете победата грабна 17-годишният Льорстад. Бронзовият медалист на 3000 метра от Европейското първенство до 18 години в Банска Бистрица през 2024 г. записа впечатляващо време от 28:53. Този резултат е нов рекорд на трасето, национален рекорд на Швеция за младежи под 20 години и най-добро постижение в Европа за юноши под 18 години. С него той подобри със 17 секунди собствения си рекорд, поставен през април в Норвегия.

Състезанието Hässelbyloppet послужи и като национален шампионат на Швеция на 10 километра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages