Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Млади шведски таланти подобриха рекорди

Млади шведски таланти подобриха рекорди

  • 7 окт 2025 | 11:14
  • 225
  • 0
Млади шведски таланти подобриха рекорди

Младите шведски надежди в леката атлетика Кармен Чернюл и Себастиан Льорстад демонстрираха изключителната си форма на шосе, поставяйки рекорди по време на 10-километровото бягане Hässelbyloppet в Швеция в неделя.

18-годишната Чернюл, която спечели сребърни медали на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере през 2025 г., триумфира в надпреварата при жените с време 33:53. С това постижение тя постави нов национален рекорд на Швеция за девойки под 20 години.

При мъжете победата грабна 17-годишният Льорстад. Бронзовият медалист на 3000 метра от Европейското първенство до 18 години в Банска Бистрица през 2024 г. записа впечатляващо време от 28:53. Този резултат е нов рекорд на трасето, национален рекорд на Швеция за младежи под 20 години и най-добро постижение в Европа за юноши под 18 години. С него той подобри със 17 секунди собствения си рекорд, поставен през април в Норвегия.

Състезанието Hässelbyloppet послужи и като национален шампионат на Швеция на 10 километра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Тийнейджърът Беджига с феноменално бягане под 27 минути в Брашов

Тийнейджърът Беджига с феноменално бягане под 27 минути в Брашов

  • 7 окт 2025 | 10:14
  • 265
  • 0
Сериозни финансови постъпления за олимпийския и световен шампион Уанионий

Сериозни финансови постъпления за олимпийския и световен шампион Уанионий

  • 7 окт 2025 | 09:59
  • 837
  • 0
Валентин Старчев получи признание от БФЛА по случай 90-годишния си юбилей

Валентин Старчев получи признание от БФЛА по случай 90-годишния си юбилей

  • 7 окт 2025 | 09:50
  • 269
  • 0
Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

  • 6 окт 2025 | 13:17
  • 1088
  • 0
Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

  • 5 окт 2025 | 18:12
  • 800
  • 0
Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

  • 4 окт 2025 | 18:18
  • 2952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3795
  • 46
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 6967
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 4018
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5445
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12724
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19608
  • 4