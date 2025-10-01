Кметът на Петрич награди футболен доайен

Кметът на Община Петрич Димитър Бръчков и ОФК Беласица изразяват своята искрена благодарност и уважение към Никола Шаламанов – една от емблематичните фигури в историята на футбола в града.

Никола Шаламанов е свързан с историята на Беласица като футболист и треньор в продължение на десетилетия. Неговата активност започва още през 70-те години като играч, а професионалната му дейност в клубната структура продължава близо 40 години (1977–2017). През тези години той винаги е бил пример за професионализъм, почтеност и отдаденост към подрастващите футболисти и петричката общественост.

Особено важно е да се отбележи, че в критични моменти за клуба Шаламанов поема и ръководни функции – включително временната координация на мъжкия отбор през лятото на 2013 г., когато направи важна стъпка в подкрепа на тима.

Неговата роля при формирането и обучението на млади таланти остава завинаги част от наследството на ОФК Беласица.

Връченият днес плакет от кмета на Община Петрич е символ на уважение към неговата отдаденост и приноса му за поколенията петричани.