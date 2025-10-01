Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Кметът на Петрич награди футболен доайен

Кметът на Петрич награди футболен доайен

  • 1 окт 2025 | 21:53
  • 1162
  • 2
Кметът на Петрич награди футболен доайен

Кметът на Община Петрич Димитър Бръчков и ОФК Беласица изразяват своята искрена благодарност и уважение към Никола Шаламанов – една от емблематичните фигури в историята на футбола в града.

Никола Шаламанов е свързан с историята на Беласица като футболист и треньор в продължение на десетилетия. Неговата активност започва още през 70-те години като играч, а професионалната му дейност в клубната структура продължава близо 40 години (1977–2017). През тези години той винаги е бил пример за професионализъм, почтеност и отдаденост към подрастващите футболисти и петричката общественост.

Особено важно е да се отбележи, че в критични моменти за клуба Шаламанов поема и ръководни функции – включително временната координация на мъжкия отбор през лятото на 2013 г., когато направи важна стъпка в подкрепа на тима.

Неговата роля при формирането и обучението на млади таланти остава завинаги част от наследството на ОФК Беласица.

Връченият днес плакет от кмета на Община Петрич е символ на уважение към неговата отдаденост и приноса му за поколенията петричани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

  • 2 окт 2025 | 00:45
  • 1408
  • 0
Звездите на Бетис пристигнаха в България

Звездите на Бетис пристигнаха в България

  • 1 окт 2025 | 23:36
  • 1264
  • 0
Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

  • 1 окт 2025 | 22:39
  • 2616
  • 6
Хикс в Милево и червени картони за финал

Хикс в Милево и червени картони за финал

  • 1 окт 2025 | 20:33
  • 1072
  • 3
Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

  • 1 окт 2025 | 20:02
  • 958
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

  • 1 окт 2025 | 19:49
  • 1095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23082
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23208
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12389
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14938
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9263
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8949
  • 0