  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Сериозни финансови постъпления за олимпийския и световен шампион Уанионий

  7 окт 2025 | 09:59
Световният шампион на 800 метра Емануел Уанионий имаше изключителна седмица, след като получи щедри възнаграждения от правителството на Кения и от веригата Голям шлем на атлетиката за своите героични постижения на пистата.

Олимпийският и световен шампион на 800 метра имаше впечатляващ септември, като спечели трофея от Диамантената лига, а след това добави и злато от Световното първенство, което му донесе близо 13 милиона кенийски шилинга от двете събития.

21-годишният атлет най-накрая успя да спечели първата си световна титла след страхотен финален спринт, с който надделя над съперниците си. Златният медал от Световното първенство в Токио през 2025 г. му донесе 70 000 долара (9 милиона кенийски шилинга).

След завръщането си у дома, октомври започна по великолепен начин за Уанионий. Той беше сред медалистите от Токио, които получиха награди от правителството, а ден по-късно дойдоха добри новини и от Големия шлем на атлетиката.

В четвъртък президентът Уилям Руто прие атлетите от националния отбор в Държавния дом в Найроби. Там златните медалисти получиха по 3 милиона кенийски шилинга, сребърните – по 2 милиона, а бронзовите – по 1 милион след великолепното представяне в Токио, където страната завърши на второ място с 11 медала, седем от които златни.

Това означава, че Уанионий, единственият кенийски мъж със златен медал от Токио, е прибрал 3 милиона кенийски шилинга. На следващия ден веригата Голям шлем на атлетиката, ръководена от Майкъл Джонсън, извърши частично плащане към своите атлети след месеци на празни обещания, които заплашваха да прераснат в правен спор.

Веригата намали програмата си в третия кръг във Филаделфия след началните състезания в Кингстън и Маями, като същевременно отмени финалното събитие в Лос Анджелис.

По-късно стана ясно, че в основата на проблемите са били финансови затруднения. От май месец участниците чакаха своите наградни фондове и такси за участие, докато тази седмица Големият шлем на атлетиката не получи спешна финансова инжекция в размер на осемцифрена сума.

Това им позволи да изплатят половината от дължимото на атлетите, сред които беше и Уанионий. Той спечели надпреварата на къси дистанции (1500 м и 800 м) в Кингстън, което му гарантира голямата награда от 100 000 долара (12,9 милиона кенийски шилинга).

С частичното плащане Уанионий е добавил към сметката си още 6 милиона кенийски шилинга тази седмица, с което общата сума от правителството и Големия шлем на атлетиката за два дни достига 9 милиона кенийски шилинга.

Олимпийският шампион на 800 метра се надява, че останалата половина от сумата ще бъде изплатена скоро след впечатляващия сезон, в който той пожъна големи успехи на пистата.

Снимки: Gettyimages

