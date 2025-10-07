Валентин Старчев получи признание от БФЛА по случай 90-годишния си юбилей

Националният рекордьор на 400 м от 1955-а Валентин Старчев навърши 90 години на 14 август 2025-а година и бе почетен от Българска федерация лека атлетика в присъствието на бивши шампиони и рекордьори на България на 5 октомври в София. Събирането на легендарни български атлети бе организирано от бившият бегач на средни и дълги разстояния и историк на българската атлетика Илчо Секулов в ресторант на парка Заимов в столицата.

Над четиридесет изтъкнати атлети от няколко поколения посетиха сбирката, която се организира ежегодно около провеждането на Софийския маратон, който тази година ще бъде на 12 октомври.

Секулов връчи на Валентин Старчев плакет и статуетка от името на президента на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов, както и историческите книги “За царицата с любов и признание“ от Григор Христов по случай 80 години българска атлетика и статистическия справочник “Сто за сто“ на Александър Вангелов за 100 години българска атлетика.

Валентин Старчев е роден на 14 август 1935-а година и в средата на 50-те години на миналия век е един от най-добрите спринтьори на България. Състезава се с легендарните спринтьори Ангел Колев, Ангел Гавраилов и Михаил Бъчваров и заедно с тях е съавтор на 5 национални рекорда в щафетните бягания на 4х100 и 4х400 метра.

Само на 20 години на 24 септември 1955-а поставя национален рекорд на 400 м в Загреб (тогава Югославия) с време 48.6

След кариерата си на атлет става един от най-известните български скулптори и твори до ден днешен.

Старчев получи плакета, скулптората и книгите със следните думи: “Никога няма да забравя хубавите спортни години от 1948-а до 1959-а – първо като ученик и после като студент. Спомням си големите състезания, спомням си големите световни атлети, с които съм се състезавал. След това се отдадох на скулптората, която беше моя живот. Вече седемдесет години се занимавам само със скулптора. Успях да направя много скулптори и паметници, и някои от тях са на тема лека атлетика.“

Валентин завърши словото си с покана за изложба, която ще открие в “Квадрат 500“ на 16 октомври.

atletikabg.com