  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 1063
  • 1
Важна среща в Славия

Важна среща ще се проведе в Славия днес по обед, пише "Тема спорт". Тя ще е свързана с обстоен анализ на представянето на отбора до момента и бъдещето на старши треньора Златомир Загорчич.

Специалистът ще разговаря с президента на "белите" Венцеслав Стефанов, изпълнителния директор Веско Събев, като с коментарите на сбирката ще бъде запознат и благодетелят на клуба Младен Михалев. Накрая ще се вземе решение дали Заги ще продължи да води отбора, или ще се търси друго решение.

Въпреки победата над Локомотив София с 2:0 в малкото столично дерби напрежението в "Овча купел" остава и именно това ще е темата на днешната сбирка.

Следобед играчите имат първа тренировка след три дни почивка, дадени им след успеха над "червено-черните".

В събота от 13:30 часа Славия ще играе контрола на стадион "Александър Шаламанов" срещу Ботев Враца.

