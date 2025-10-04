Популярни
Венци Стефанов: Добре сме, не се радвайте

  • 4 окт 2025 | 16:38
  • 1776
  • 0

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че няма да позволи "белият" отбор да остане като сирак. Бизнесменът добави, че "доброжелателите" му не бива да се радват. Снощи футболистите на Златомир Загорчич победиха с 2:0 Локомотив (София) в малкото столично дерби.

"Беше труден мач, но спечелихме и съм доволен. Смятам, че досега Славия се намираше на място в класирането, което не отговаря на възможностите ни. Сега тръгваме нагоре, а и се надявам, че съдбата ще ни върне това, което ни взе в някои мачове, в които заслужавахме да спечелим. Добре сме, не се радвайте - това ще кажа на "доброжелателите".

Казах го и снощи след мача, няма да допуснем това, за което сме се борили 30 години, да отиде на вятъра. Няма как феновете да управляват клуба. Няма шанс! Няма да допусна Славия да остане като сираче. Казвал съм ви, че съм в продълженията. Но не бързайте - в продълженията се играе, докато не прозвучи последният съдийски сигнал", заяви босът на най-стария столичен отбор.

