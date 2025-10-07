Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

  • 7 окт 2025 | 09:02
  • 590
  • 0
Трикратната олимпийска шампионка в два спорта - сноуборд и алпийски ски, Естер Ледецка подкрепи Малена и Тервел и Замфирови в битката им алпийският сноуборд да остане в олимпийската програма за Игрите през 2030 г. Младите български звезди заснеха две клипчета в Инстаграм в подкрепа на своя спорт, а 16-годишната Малена държа силна реч по темата на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (EОК) и форума на Олимпийска солидарност в Малта.

"Изцяло стоя зад думите, казани от Замфирови. Благодаря ви, приятели!", написа по този повод Ледецка в социалните мрежи:

„Нека припомним на всички, че алпийският сноуборд е един от най-невероятните спортове и той принадлежи на олимпийските игри“, допълни 30-годишната чехкиня, която в Пьонгчанг 2018 триумфира на Супер Г и в паралелния гигантски слалом, където повтори успеха си и в Пекин 2022. Именно тази дисциплина е застрашена от отпадане наред със северната комбинация, а окончателното решение ще бъде взето след анализиране на зрителския интерес в Милано/Кортина 2026.

