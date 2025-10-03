Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на ЕОК, Малена Замфирова със силна реч

Председателят на БОК Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (EОК) и форума на Олимпийска солидарност в Малта. В срещите и дискусиите участват още генералният секретар Данаил Димов, както и проф. Лозан Митев, основател и председател на Националната олимпийска академия.

По време на събитието ще бъде наградена и талантливата сноубордистка Малена Замфирова, която бе избрана в топ 5 на най-добрите атлети в зимните спортове в Европа след номинация на Изпълнителното бюро на БОК и гласуване на всички представители на Национални олимпийски комитети на Стария континент.

Малена държа реч тази сутрин пред делегатите, като впечатли всички присъстващи със силните си думи за смисъла на спорта и олимпизма. Българката заяви, че няма да говори за себе си и своите успехи, а за своя спорт – сноуборда. Тя призова за запазването му в олимпийската програма за Зимните игри през 2030-а година и предизвика бурни аплодисменти.

„Изключително съм благодарна и поласкана да бъда тук днес. Искам да използвам тази възможност, за да се обърна към всички вас, които сте част от Олимпийските игри, с нещо много по-важно от мен самата: потенциалното изключване на алпийския сноуборд от Олимпийските игри. Израснала съм с много спортове, но алпийският сноуборд е моят спорт. Няма тръби, няма релси и няма акробатични трикове – само сноуборд. Това е кралската дисциплина, където печели най-бързият и най-техничен състезател. Тази дисциплина е самата основа на сноуборда. Това е първата техника, която едно дете трябва да научи. Алпийските състезатели могат лесно да преминат към други дисциплини.

Призовавам всички вас, членове на МОК - изключването на алпийския сноуборд от Олимпийските игри през 2030 г. би било ужасна грешка. То би имало отрицателно въздействие върху целия спорт. Моля, спасете нашия спорт!“, призова Малена.

След края на речта си тя получи специални поздравления от еврокомисаря Глен Микалеф и президентът на ЕОК Спирос Капралос, които по-рано днес се срещнаха и с председателя на БОК Весела Лечева.

Тазгодишното издание на конференцията ще начертае пътя за следващите четири години и това е причината да се проведе съвместно с Олимпийска солидарност, подчертавайки общата ангажираност за укрепване на спорта и развитието на спортистите чрез стратегически програми за подкрепа. Форумът събра председателите и генералните секретари на всички националните олимпийски комитети (НОК) от Европа, както и представители на Изпълнителното бюро на МОК и ЕОК.

Двудневната програма включва шест семинара, обхващащи ключови теми, които дават възможност на националните олимпийски комитети да обменят опит, да развиват и подкрепят ефективно своите спортисти, да популяризират принципите и ценностите на олимпизма. Преди началото на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност, президентът на ЕОК Спирос Капралос проведе заседание на Изпълнителния комитет.

На 3 октомври, по време на гала вечеря, ще бъде обявен победителят в 10-ата зимна награда „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.