  Голяма заплаха за олимпийските мечти на младите ни звезди Тервел и Малена Замфирови

  • 5 окт 2025 | 14:59
Две зимни дисциплини са под заплаха от отпадане от Олимпийските игри, като окончателното решение ще бъде взето след Милано–Кортина 2026. Северната комбинация и сноуборд паралелен гигантски слалом (PGS) може да бъдат премахнати от програмата за Олимпиадата през 2030 г. във Франция. Международният олимпийски комитет (МОК) обяви миналата седмица, че отлага решението си за бъдещето на тези две дисциплини до приключването на игрите през 2026 г.

В прессъобщение отпреди около три седмици МОК потвърди, че Изпълнителният борд няма да решава дали двете дисциплини да останат в програмата за зимните игри във Френските Алпи през 2030 г., докато не бъдат анализирани данните от Милано–Кортина 2026. Комисията по олимпийската програма на МОК преразглежда списъка с дисциплини още от юни 2024 г. с цел игрите да останат „балансирани, ориентирани към младите и икономически ефективни.“

Нашите млади звезди и шампиони в сноуборда Тервел и Малена Замфирови през социалните мрежи алармираха за проблема и отправиха апел за подкрепа в стремежа си да запазят алпийския сноуборд в олимпийската програма.

Северна комбинация: традиция под въпрос

Северната комбинация, която съчетава ски-скокове и ски-бягане, е една от най-старите олимпийски зимни дисциплини – дебютира още на първите игри в Шамони през 1924 г. Въпреки това от години се сблъсква с проблеми: ниско глобално участие и ограничен зрителски интерес. Опитите за въвеждане на женско състезание засега се провалят поради липса на достатъчна конкуренция, което прави северната комбинация единствената олимпийска дисциплина без полово равенство. Нейният статут е под съмнение вече повече от десетилетие.

Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на ЕОК, Малена Замфирова със силна реч
Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на ЕОК, Малена Замфирова със силна реч

Изключването ѝ би било сериозен удар за усилията на спортистите, които настояват женската северна комбинация да бъде включена през 2030 г. Алекса Брабек от Стиймбоут Спрингс, Колорадо – избрана за „Атлет на годината в северната комбинация“ (2024) – изрази надежда спортът ѝ да бъде признат, за да докаже, че „ние сме също толкова отдадени и силни, колкото всеки друг в своята дисциплина.“ Брабек, която се премести в Норвегия за по-добри условия за подготовка, завърши четвърта на световното първенство през 2025 г. и има два сребърни медала от световни първенства за младежи.

Сноуборд паралелен гигантски слалом: зрелищен, но непопулярен

За разлика от северната комбинация, паралелният гигантски слалом е сравнително нова дисциплина, включена за първи път на Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002 г. В него двама състезатели се спускат едновременно по паралелни трасета с врати, като комбинират скорост и прецизни завои. Въпреки атрактивния формат и драматичните финали, PGS не успя да достигне популярността на другите сноуборд дисциплини като слоупстайл, биг еър, халфпайп или сноуборд крос.

Настоящият световен шампион в паралелен слалом (различен от PGS) Тервел Замфиров е силно разочарован от евентуалното премахване на дисциплината, която той нарича „краля на дисциплините“ в своя спорт, сравнима със спускането в ските. По думите му решението е несправедливо, тъй като например биг еър е много скъп за организиране и също има ограничено участие, докато PGS може да се проведе на вече съществуваща писта за алпийски ски и е значително по-евтин. Въпреки това биг еър привлича огромни зрителски аудитории и често се организира като мащабно събитие с концерти.

