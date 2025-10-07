Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Легия (Варшава)
Едуард Йорданеску може отново да застане начело на Румъния

  • 7 окт 2025 | 01:59
  • 84
  • 0
Едуард Йорданеску преминава през труден период в Легия (Варшава) и бъдещето му начело на полския клуб е несигурно. Въпреки натиска, бившият наставник на ЦСКА не възнамерява да подава оставка, но ако ръководството прекрати договора му, Еди може да бъде изкушен да се завърне вначело на румънския национален отбор.

След като загуби минимално с 0:1 от Самсунспор в Лигата на конференциите, Легия претърпя провал и в първенството. Столичният тим претърпя поражение с 1:3 от Гурник (Забже) и заема 7-о място след 10 кръга, на 7 точки от лидера, но и с мач по-малко.

Резултатите и играта на отбора не се харесват нито на феновете, нито на ръководството на Легия. Полските медии написаха, че за първи път от назначаването му през лятото, позицията на Едуард Йорданеску е в голяма опасност. За негов заместник е спряган Александър Вукович

Йорданеску напусна Румъния въпреки фурора на Евро 2024
Йорданеску напусна Румъния въпреки фурора на Евро 2024

Откакто дойде в Полша, Йорданеску има десет победи, пет равенства и четири загуби. В случай че бъде уволнен, той ще получи 400 000 евро от клуба.

При подписването на договора, пред румънския специалист бяха поставени три цели: спечелване на Суперкупата на Полша, което той постигна с 2:1 срещу Лех (Познан); класиране за груповата фаза на европейски турнир, което също е факт; и спечелване на титлата.

Еди Йорданеску - от освиркванията на "Армията" до герой в Румъния
Еди Йорданеску - от освиркванията на "Армията" до герой в Румъния

Напълно възможно е Йорданеску да напусне Легия и да оглави отново националния отбор на Румъния. Мачът с Австрия в Букурещ на 12 октомври може да бъде решаващ за бъдещето на Мирча Луческу начело на северните ни съседи.

47-годишният Йорданеску се оттелги от националния отбор през лятото на 2024 година поради семейни проблеми. Това се случи, след като класира тима за Европейското първенство , където румънците спечелиха групата си , но бяха елиминирани на осминафиналите от Нидерландия.

Снимки: Imago

