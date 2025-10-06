Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

  6 окт 2025 | 18:20
  • 332
  • 0

Асистентът на Кико Бленджини в националния отбор на България- Франческо Кадеду ще поведе клубния си отбор "Нефтохимик" на турнир "Бургас 2025"  на 8 и 9 октомври. Първи на паркета в зала "Бойчо Брънзов" ще излязат другият бургаски тим от елита "Дея" и "Берое". Вторият мач ще противопостави домакините от "Нефтохимик" и варненския "Черно море". Финалът е в четвъртък от 18,30 часа при свободен вход.

211-сантиметровият иранец в "Дея" Мохамад Реза Хозоори спешно е заминал за родината си. 22-годишният централен блокировач не е карал казарма и трябвало да представи нужните документи.

"В понеделник вечерта ще кацне в Истанбул, ще  го приберем, за да се включи пак в тренировките", разкри пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров.

Заради заетост на зала "Бойчо Брънзов" с турнир по кикбокс през следващия уикенд, "Нефтохимик" търси съперник за контролен мач  на 11 октомври като гост.

Дея пък е уредил проверка срещу Локомотив Авиа ден по-късно в Пловдив, която ще бъде генерална проверка за момчетата на Найден Найденов преди полуфинала за суперкупата на 18 октомври срещу "Нефтохимик" в залата на "Левски".

“24 часа”

