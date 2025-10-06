Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Беатрис Спасова е четвъртфиналистка в Ираклион

Беатрис Спасова е четвъртфиналистка в Ираклион

  • 6 окт 2025 | 17:39
  • 427
  • 0
Беатрис Спасова е четвъртфиналистка в Ираклион

Българката Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Спасова в тандем с Агустина Хлъпач (Аржентина) се наложиха на старта над германките Ева Мари Ворачек и Мари Фогт след обрат с 1:6, 6:4, 10-8 за час и 21 минути игра.

Следващите противнички на Спасова и Хлъпач ще бъдат четвъртите поставени Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Корокозиди (Гърция).

В надпреварата на двойки участва и още една българка - Денислава Глушкова, която ще си партнира с представителката на Германия Фабиене Гетварт.

На сингъл Глушкова е поставена под номер 6 в схемата и ще започне участието си директно от втория кръг.

Беатрис Спасова, която преодоля квалификациите и Юлия Стаматова също ще играят в турнира на сингъл и стартират от първия кръг.

Следвай ни:

Още от Тенис

Томова запази позиции, две българки с рекордно класиране

Томова запази позиции, две българки с рекордно класиране

  • 6 окт 2025 | 10:58
  • 1353
  • 0
Григор Димитров на Седмицата на модата в Париж

Григор Димитров на Седмицата на модата в Париж

  • 6 окт 2025 | 09:42
  • 3469
  • 11
Григор е най-добрият под напрежение след Синер и Алкарас

Григор е най-добрият под напрежение след Синер и Алкарас

  • 6 окт 2025 | 08:16
  • 3714
  • 1
Димитър Кисимов триумфира с титлата на турнир в Турция

Димитър Кисимов триумфира с титлата на турнир в Турция

  • 6 окт 2025 | 08:09
  • 863
  • 0
Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 5 окт 2025 | 20:15
  • 4556
  • 0
Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

  • 5 окт 2025 | 19:24
  • 2636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 5357
  • 18
Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

  • 6 окт 2025 | 18:59
  • 308
  • 0
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 5935
  • 9
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 26870
  • 41
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 4440
  • 6
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 18932
  • 11