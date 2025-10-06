Популярни
Нападнаха футболист на Марсилия на летището

  • 6 окт 2025 | 17:55
  • 652
  • 0
Нападнаха футболист на Марсилия на летището

Защитникът на Марсилия Найеф Агер е бил нападнат от мъж на летище “Маринян” край френския град, докато се е готвел да отпътува за Мароко, за да се присъедини към националния отбор на родината си.

Според BFM Marseille Provence футболистът е бил във VIP зона, когато мъж се е приближил до него, поискал е телефонния му номер и селфи. Човекът, който изглеждал психически нестабилен, е повишил тон и се е опитал да удари играча, преди да се опита да избяга, когато са се появили охранителите. Нападателят е задържан.

За да не изпусне полета си, Агер не е имал време да подаде жалба.

29-годишният марокански национал премина от Уест Хам в Марсилия през лятото и има пет мача и два гола за френския клуб.

