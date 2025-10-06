Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

Националът Мартин Атанасов днес се присъедини към новия си италиански клуб Веро Волей (Монца)

Мартин Атанасов, който стана световен вицешампион с България на Мондиал 2025, се присъедини последен към Веро Волей.

След скорошните пристигания на Ян Цимерман, Ерик Рьорс и Лука Мартила, отборът посрещна и четвъртия и последен играч, завърнал се от Световното първенство.

Мартин Атанасов вече ще бъде на разположение на треньора Масимо Екели от днес, за да се подготви за първия ден от сезона на Суперлигата, насрочен за вторник, 21 октомври, срещу гранда Сър Сейфти (Перуджа).

„Първите ми впечатления тук в Монца са отлични“, коментира Мартин Атанасов.

„Говорих със съотборниците си и треньора. Страхотно е да бъда част от проект с толкова млади играчи. Развълнуван съм: Започвам и да опознавам града, за което ще ми трябват няколко дни“, добави Атанасов, който ще играе в един тим с младежкия национал Жасмин Величков.

„Как се чувствам със сребърния медал на врата си? Бих се чувствал дори по-добре, ако беше златен, но поздравявам Италия за победата. Във всеки случай, всичко е много хубаво; празнувахме толкова много в моята страна и се надявам следващия път медалът да е златен“, добави българският посрещач.

В събота Монца ще участва на турнира “Ферамента Астори” в Монтекиари.

Очаква се Мартин Атанасов да дебютира за Веро Волей в полуфинала срещу шампиона Итас Трентино (Тренто).

В неделя – в зависимост от резултатите от предишния ден – Атанасов и Жасмин Величков ще се изправят срещу един от отборите на Модена или Сонепар (Падуа), с Борис Начев.