Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

  • 6 окт 2025 | 17:00
  • 371
  • 0

Националът Мартин Атанасов днес се присъедини към новия си италиански клуб Веро Волей (Монца)

Мартин Атанасов, който стана световен вицешампион с България на Мондиал 2025, се присъедини последен към Веро Волей.

След скорошните пристигания на Ян Цимерман, Ерик Рьорс и Лука Мартила, отборът посрещна и четвъртия и последен играч, завърнал се от Световното първенство.

Мартин Атанасов вече ще бъде на разположение на треньора Масимо Екели от днес, за да се подготви за първия ден от сезона на Суперлигата, насрочен за вторник, 21 октомври, срещу гранда Сър Сейфти (Перуджа).

„Първите ми впечатления тук в Монца са отлични“, коментира Мартин Атанасов.

„Говорих със съотборниците си и треньора. Страхотно е да бъда част от проект с толкова млади играчи. Развълнуван съм: Започвам и да опознавам града, за което ще ми трябват няколко дни“, добави Атанасов, който ще играе в един тим с младежкия национал Жасмин Величков.

„Как се чувствам със сребърния медал на врата си? Бих се чувствал дори по-добре, ако беше златен, но поздравявам Италия за победата. Във всеки случай, всичко е много хубаво; празнувахме толкова много в моята страна и се надявам следващия път медалът да е златен“, добави българският посрещач.

В събота Монца ще участва на турнира “Ферамента Астори” в Монтекиари.

Очаква се Мартин Атанасов да дебютира за Веро Волей в полуфинала срещу шампиона Итас Трентино (Тренто).

В неделя – в зависимост от резултатите от предишния ден – Атанасов и Жасмин Величков ще се изправят срещу един от отборите на Модена или Сонепар (Падуа), с Борис Начев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Във Филипините не вдигнах телефона дори на Хулио Веласко

Джанлоренцо Бленджини: Във Филипините не вдигнах телефона дори на Хулио Веласко

  • 6 окт 2025 | 15:46
  • 2388
  • 0
Сезонът във Volley Mania започна с 44 отбора и вълнуващи мачове

Сезонът във Volley Mania започна с 44 отбора и вълнуващи мачове

  • 6 окт 2025 | 15:35
  • 636
  • 0
Христина Вучкова с 6 точки при дебюта си за Протон

Христина Вучкова с 6 точки при дебюта си за Протон

  • 6 окт 2025 | 14:40
  • 370
  • 0
Преслав Петков дебютира с трофей за Ромео (Соренто)

Преслав Петков дебютира с трофей за Ромео (Соренто)

  • 6 окт 2025 | 14:26
  • 813
  • 0
ЦСКА спечели Купа “Борис Гюдеров”

ЦСКА спечели Купа “Борис Гюдеров”

  • 6 окт 2025 | 12:52
  • 1233
  • 0
Миньор (Перник) победи Левски и завърши втори на “Борис Гюдеров”

Миньор (Перник) победи Левски и завърши втори на “Борис Гюдеров”

  • 6 окт 2025 | 12:40
  • 882
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 3653
  • 1
Новият треньор и двама национали говорят в Правец - гледайте на живо!

Новият треньор и двама национали говорят в Правец - гледайте на живо!

  • 6 окт 2025 | 16:45
  • 1916
  • 1
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 23419
  • 35
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 17049
  • 9
Босът на Берое се ядоса и заплаши БФС: Трябва да наказват и съдии, или шоуто ще приключи!

Босът на Берое се ядоса и заплаши БФС: Трябва да наказват и съдии, или шоуто ще приключи!

  • 6 окт 2025 | 16:10
  • 3617
  • 6
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 19268
  • 124