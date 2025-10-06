Касаткина сложи предсрочно край на сезона си

Даря Касаткина, която е под номер 19 в световната ранглиста Wа УТА, обяви, че слага преждевременно край на сезона си, като се присъедини към други състезателки, които обявиха календара за "твърде изискващ"=

"На ръба съм, не мога да продължа", написа състезателката от Австралия в социалната мрежа X. "Имам нужда от пауза. Пауза по отношение на монотонната рутина на турнирите, на куфарите, резултатите, напрежението, дори и същите лица (съжалявам, момичета)", написа още Касаткина, която е на 28 години и има осем титли в кариерата си до момента.

С турнири в 11 месеца от 12 възможни и при задължителното участие в повечето от тях "календарът е много взискателен".

"Ментално и емоционално стигнах до точката на пречупване и за съжаление не съм само аз", настоя родената в Русия тенисистка, която стана австралийка в началото на 2025.

Тя е достигала до Топ 10, но не е играла четвъртфинал на турнир от този в Аделаида през януари. Нейният вик срещу натовареността на календара се присъединява към световната номер 2 Ига Швьонтек, която наскоро предупреди, че може да откаже участие в някои от задължителните турнири, като това направи и номер 3 Коко Гоф.

Китайката Цинвън Чжън, която е олимпийска шампионка от Париж, се различава от другите, като заяви: "По-силните оцеляват".

Въпросът с натоварения календар се поставя и при мъжете, където номер 2 в световната ранглиста Яник Синер от Италия се отказа от участие на турнира от сериите "Мастърс" В Шанхай заради крампи, а номер 1 Карлос Алкарас (Испания) също реши да не играе заради "физически проблеми".