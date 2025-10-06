Популярни
Де Минор и Оже-Алиасим продължават уверено в Шанхай

  • 6 окт 2025 | 16:13
  • 544
  • 0
Де Минор и Оже-Алиасим продължават уверено в Шанхай

Алекс де Минор и Феликс Оже-Алиасим демонстрират, че не изпускат топката от поглед на “Мастърс”-а в Шанхай.

В понеделник и двамата продължиха уверено бързия си старт на китайския “Мастърс”, като записаха категорични победи в трети кръг без да загубят сет. Седмият поставен де Минор преодоля Камил Майхжак с 6-1, 7-5 в тежки, влажни условия, докато №12 в схемата Оже-Алиасим победи Йеспер де Йонг с 6-4, 7-5. Никой от двамата не е загубил сет в първите си два мача в Шанхай.

26-годишният де Минор проби сервиса на Майхжак пет пъти по пътя към своята рекордна за сезона 36-а победа на твърди кортове през 2025 г., като два от тези пробива дойдоха след като сам бе загубил подаването си и изостана с 3-4 във втория сет. Австралиецът е седми в класацията за сезона и остава в отлична позиция да се класира за Финалите на АТР за втора поредна година.

„Влязох в тази седмица знаейки колко трудни ще бъдат условията“, каза де Минор след победата си за 1 час и 27 минути. „Мисленето е за оцеляване, за намиране на начини и готовност за битки всеки път, когато излизаш на корта. Няма лесни мачове, особено в тези условия, така че съм доволен, че успях да се овладея във втория сет, да върна пробива и да приключа в два сета. Ако бяхме стигнали до трети, щеше да е много физическо.“

В четвъртия кръг де Минор ще се изправи срещу Нуно Боржеш. Португалецът сложи край на серията на местната звезда от Шан Джунчън, побеждавайки го с 7-6(5), 4-6, 6-3, за да достигне за четвърти път четвърти кръг на Мастърс 1000 и за втори път на твърди кортове след Монреал 2024. Ако де Минор спечели първия си мач срещу Боржеш в директните им сблъсъци, той ще достигне 50 победи на турнирите от Тура в рамките на един сезон за първи път в кариерата си.

Оже-Алиасим също имаше силен ден при завръщането си в Китай, като реализира три от четирите възможности за пробив срещу де Йонг. Канадецът, който бе подпомогнат да се изправи от дете на корта след подхлъзване във втория сет, спечели и 77% (30/39) от точките на първи сервис.

С баланс 10-2 от началото на август (и двете загуби в този период дойдоха от Яник Синер), Оже-Алиасим ще се изправи срещу осмия поставен Лоренцо Музети или №26 Лучано Дардери за място на четвъртфинал. 25-годишният е десети в едногодишната класация, само на 580 точки зад осмия Музети, в опит да се завърне на Финалите на АТР след дебюта си през 2022 г.

Снимки: Imago

