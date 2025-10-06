Сезонът във Volley Mania започна с 44 отбора и вълнуващи мачове

Началото на 21-ия сезон в Любителската волейболна лига Volley Mania започна в неделя с мач, който беше повторение на финала в Б дивизия от миналата година. В Дупница Bulldogs победи с 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:18) ВК Великани.

Вече представители на елитната дивизия, двата отбора изиграха вълнуващ мач. Великаните, които през април стъпиха на върха във второто ниво, сега спечелиха първия гейм, но след това допуснаха обрат.

Във Volley Mania се състезават общо 44 отбора, девет от които женски, а състезателите са над 500.

Шампионът в лигата StormBreakers започна с победа защитата на титлата си. Успехът дойде с 3:1 (19:25, 25:23, 25:23, 25:15) срещу Светците.

В първия кръг три от мачовете завършиха с тайбрек и дадоха знак, че предстои вълнуващо първенство.

"Положителната енергия и въодушевлението от големия успех на волейболните национали се усещат силно. Много се радваме, че той дойде точно преди началото на сезона в лигата, защото сега ентусиазмът на участниците е още по-силен. Желаем им успех и да се забавляват с любимия спорт", заявиха от лигата.