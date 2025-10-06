Популярни
По-различната страна на Бърни Екълстоун, за която малко хора знаят

  • 6 окт 2025 | 14:52
Бърни Екълстоун е известен със своята безскрупулност, но репортерът на Sky Sports F1 Натали Пинкам разказа за един случай от миналото, в който бившият бос на Формула 1 се е показал в доста по-различна светлина.

Въпросният инцидент се е случил по време на едно от състезанията на територията на Южна Корея, която доманкиства на Формула 1 между 2012 и 2013. Тогава вятър в пит-лейна е вдигнал полата на Пинкам, а този момент е бил уловен от фоторепортер, който е възнамерявал да публикува снимката. Тогава обаче Екълстоун се е намесил и попречил това да се случи, защитвайки честте на Пинкам.

„В пит-лейна трябва да се чувстваме комфортно, облеклото трябва да е практично, но и да показва малко от твоя стил. Аз обичам да нося жилетки и по-широки панталони, но знам, че много хора, много мъже не харесват това, но ние не се обличаме за мъжете.

„В Корея беше много ветровито. Веднъж ми се случи вятърът да ми вдигне полата. Аз не знаех, но се оказа, че един фотограф е направил снимка на този момент и аз разбрах за тази снимка, когато той искаше да е публикува в един вестник. Казах на Бърни за това и той веднага звънна на фотографа и му каза, че пропускът му няма да бъде валиден за следващото състезание, ако снимката бъде публикувана.

„Бях изненадана от факта, че той е феминист, защото знаете, че Бърни обичаше момичетата на стартовата решетка и всичко това. Но всъщност той има две дъщери и страхотна съпруга и всъщност той защитава жените“, обясни Пинкам.

Снимки: Gettyimages

