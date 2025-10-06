Саудитска Арабия с още по-важна роля за бокса, снукъра и дартса

Matchroom Sport и Riyadh Season обявиха днес ново историческо сътрудничество, което ще обхване поредица от грандиозни събития в бокса, дартса и снукъра.

Сделката гарантира, че Riyadh Season ще продължи да играе ключова роля в едни от най-големите вечери за Matchroom Sport с многоканално партньорство и силно присъствие на бранда по време на събитията.

Riyadh Season стартира през 2019 г. и достигна голям връх в последното си издание, когато за първи път броят на посетителите надхвърли 20 милиона. Неговото влияние вече промени редица спортове, включително бокса и снукъра, като предостави някои от най-запомнящите се вечери в модерната спортна история.

Бокс

В партньорство с Matchroom Boxing, Riyadh вече е приел някои от най-големите сблъсъци в спорта, а също и по света – в Обединеното кралство, САЩ и Мексико. Сред звездите, привлечени от проекта, са Антъни Джошуа, Дмитрий Бивол, Джай Опетая и Конър Бен, който ще се изправи срещу големия си съперник Крис Юбанк младши в дългоочаквания реванш Unfinished Business на 15 ноември на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон – излъчван ексклузивно по DAZN.

На 22 ноември в Рияд пък суперзвездата Джеси Родригес ще се бие срещу Фернандо Мартинес за обединените световни титли в категория „супер петел“, включително престижния пояс на списание “Ринг”, като част от галавечерта Night of Champions, оглавявана от Антъни Ярд и Дейвид Бенавидес.

Снукър

Същата седмица – от 19 до 21 ноември – най-големите легенди на снукъра, сред които Рони О’Съливан и шампионът Марк Алън, ще се завърнат в Саудитска Арабия за Riyadh Season Snooker Championship, организиран от WST. Турнирът е известен с уникалната златна топка, която носи 20 точки и може да бъде вкарана само в края на максимален брейк от 147 точки, за да се постигне безпрецедентен „супер максимум“ от 167 – и бонус от 1 милион долара, най-голямата премия в историята на снукъра.

Дартс

Най-големите звезди на дартса също ще се включат за първи път в Riyadh Season с дебютното издание на Saudi Arabia Darts Masters през януари 2026 г. То ще бъде част от Световната серия на PDC за 2026 г., която ще обиколи четири континента. Турнирът ще се проведе на 19 и 20 януари, като ще предложи на местните фенове уникалната атмосфера на дартса, докато милиони ще гледат по целия свят.

Още спортни върхове

Шестото издание на Riyadh Season започва този месец със Six Kings Slam – тенис шоу, в което ще участват Янник Синер, Карлос Алкарас и Новак Джокович. През декември следва гала в чест на японските бойци Ring V: Night of the Samurai, с Наоя Иное и Джунто Накадани. История ще бъде написана и през януари 2026 г., когато Рияд ще приеме 39-ото издание на WWE Royal Rumble – първото извън Северна Америка. Година по-късно градът ще бъде домакин и на Wrestlemania 43.

Изказвания

Негово Превъзходителство Турки Алалшик, председател на Съвета на директорите на Генералния орган по развлеченията, заяви:

„Репутацията на Riyadh Season се гради върху събития, които предизвикват огромен световен интерес. Matchroom Sport е важна част от много от тях. Очакваме с нетърпение да продължим нашето партньорство и да създадем още по-вълнуващи турнири и събития.“

Еди Хърн, председател на Matchroom Sport, допълни:

„Щастливи сме да започнем това вълнуващо сътрудничество с Riyadh Season. Благодарни сме на Негово Превъзходителство Турки Алалшик за подкрепата му в бокса – а вече и в снукъра и дартса. Бъдещето е светло и сме развълнувани да донесем още незабравими вечери на спортните фенове по света заедно с Riyadh Season.“