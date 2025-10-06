Популярни
Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

  • 6 окт 2025 | 13:17
  • 440
  • 0
Българката Маринела Нинева стана за втори път в кариерата си балканска шампионка в маратона след Атина 2023.

Нинева пробяга класическата дистанция от 42,195 километра за 2:45.36 минути и завърши втора на лекоатлетическия маратон на Скопие (Република Северна Македония), като отстъпи единствено на победителката Ирине Джеруто (Кения), която спечели с 2:38.30 часа, но африканката не влиза в класирането за регионалното първенство.

Трета остана Ана Юсупова (Азербайджан) с 2:48.10 часа, която взе среброто от Балканския шампионат, а друга българка - Радостина Вълова, която се нареди четвърта с време 2:54.33 часа, се окичи с бронза от регионалната надпревара.

В състезанието при мъжете Кольо Райчинов се представи най-силно от българите, като финишира седми за 2:31.21 часа, с което се нареди четвърти в подреждането за Балканското първенство. При дебюта си в маратонската дистанция националният рекордьор на 3000 метра стипълчейз Митко Ценов се класира десети с време 2:36.01 часа.

Шампион в маратона на Скопие и балкански първенец стана представителят на домакините Дарио Ивановски с 2:14.50 часа, като изпревари с 30 секунди кениеца Джулиъс Кипоеч. Трети завърши Давити Харазишвили (Грузия) с 2:19.59 часа и заслужи среброто в Балканския шампионат. С бронза се окичи завършилият четвърти в скопския маратон Явуз Аграли (Турция) с 2:24.23 часа.

В полумаратона при жените Теодора Петкова остана четвърта с 1:26.25 час, а шампионка стана Греса Бакрачи (Косово) с 1:20.50 часа.

При мъжете Даниел Кубашлиев беше най-бърз от българите. Той се нареди шести с 1:13.56 час, а победител стана Албион Имери (Албания) с 1:07.57 час.

Полумартонското бягане не беше валидно за Балканско първенство.

