Монако е на три точки от върха, но шефовете искат да изгонят треньора

Независимо че Монако е само на три точки от върха в Лига 1, ръководството на клуба обмисля да замени старши треньора Ади Хютер, твърди Фабрицио Романо. Най-вероятно 55-годишният австриец ще бъде уволнен по време на настоящата пауза в първенствата, като вече му се търси заместник.

За последния месец и половина отборът има само една победа във всички турнири.

През уикенда Монако направи 2:2 с Ница в среща от 7-ия кръг на френското първенство. Тимът от Княжеството навакса пасив от два гола, но не успя да спечели дербито на Лазурния бряг, въпреки че бе с човек повече на терена от 34-тата минута.

Хютер е начело на Монако от лятото на 2023 година. Миналия сезон, под негово ръководство, монегаските завършиха трети в Лига 1, заради което сега са в Шампионската лига.