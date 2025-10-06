Салах бе посрещнат като герой на летището в Кайро при завръщането си в Египет

Мохамед Салах получи геройско посрещане в Кайро в неделя, след като фенове и ученици се стекоха на летището, за да приветстват звездата на Ливърпул преди решаващите световни квалификации за националния тим на Египет.

Песните "Салах! Салах!" ечаха във въздуха на Международното летище в Кайро, като младите привърженици развяваха знамена в чест на футболиста. Посрещането дойде, след като той пропусна възможността да спечели "Златната топка", като завърши на четвърто място в класирането.

От Египетската футболна асоциация излязоха с позиция за завръщането на Салах. "Ти си най-добър на всеки език и сме на една крачка от мечтата", се казва в становището, като се имат предвид предстоящите мачове на Египет срещу Джибути и Гвинея Бисау, които могат да подпечатат класирането на тима за Световното първенство през 2026.

33-годишният Салах вкара 34 гола и направи 23 асистенции в 52 мача за Ливърпул през миналия сезон във всички турнири, като помогна на отбора за титлата в Англия. Той спечели много индивидуални награди, сред която и тази за играч на сезона във Висшата лига.

Четвъртото му място за "Златната топка" е най-високо му класиране след победителя Усман Дембеле, Ламин Ямал и Витиня. Нападателят не присъства на церемонията в Париж.

Египет и водач в Група "А" на африканските квалификации с 20 точки. Победа срещу Джибути на 8 октомври може да осигуря място на тима на световните финали.