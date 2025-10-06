Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  2. Нотингам Форест
  3. Ще има ли нов рекорд за най-бързо уволнение в Премиър лийг

Ще има ли нов рекорд за най-бързо уволнение в Премиър лийг

  • 6 окт 2025 | 11:05
  • 602
  • 0

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу не успя да постигне победа в първите си седем мача начело на отбора, след като вчера Нюкасъл победи неговия тим с 2:0. Австралиецът сам призна след двубоя, че очаква да има среща със собственика на клуба Евангелос Маринакис. Форест е само на точка над зоната на изпадащите и според английските медии има сериозна опасност главата на Постекоглу да падне и той да постави нов рекорд за най-бързо уволнен мениджър. В момента този рекорд се държи от Лес Рийд, който бе мениджър на Чарлтън само в продължение на 41 дни през 2006 година. С днешна дата Постекоглу е начело на Форест вече 27 дни…

"Очаквам да обсъдя със собственика и всички останали във футболния клуб какво сме започнали тук, къде сме и какво със сигурност трябва да направим. Ако хората искат да ми направят оценка след три седмици и половина, от които имахме шест или седем мача подред, тогава няма какво да направя по въпроса. Това е забавна игра, нали? Тази седмица съм аз и може би вие сте прави и ще си тръгна. Следващата ще е някой друг и пак ще бъде много забавно. Не ми пука. Аз обичам тази позиция, в която се намирам в момента - да се боря за всичко. Така е било през цялата ми кариера. Започнах в Австралия на 32 години. Сега съм на 60 години и съм във Висшата лига. Мислите ли, че ми липсва самочувствие или не обичам да се боря? Не стигнах дотук заради връзките си”, заяви Постекоглу на вчерашната си пресконференция.

