Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу няма време да се притеснява за сигурността на поста си, като заяви днес по време на пресконференция, че е знаел доста по-рано, че ще бъде уволнен от Тотнъм. Но въпреки това, е продължил да изпълнява ангажиментите си напълно отговорно и в крайна сметка те са спечелили турнира Лига Европа.

Форест остава без победа в нито едно състезание, откакто Постекоглу замени Нуно Еспирито Санто преди месец, като отборът загуби четири от шестте си мача с него начело. А снощи разочарованието по трибуните взе връх, след като отборът падна от датския Мидтиланд с 2:3 в турнира Лига Европа, а феновете започнаха да пеят: "Утре сутринта ще бъдеш уволнен".

Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”

"В съвременния футбол е валидно предположението, че винаги има мениджър, който е под натиск. Това е част от нашата работа, но аз не мисля по този начин“, каза австралиецът пред репортерите. Ще го кажа така: аз знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм три или четири месеца преди това да се случи, но това не ме спря и в крайна сметка завършихме сезона с трофей. Сега това не ми минава през главата", започна австралийският мениджър.

"Моята отговорност е да се уверя, че този футболен клуб прогресира и достига позиция, от която може да се бори за титли. Ако започна да поставям срокове за това или да се тревожа за това, което ще се случи следващата седмица, тогава не изпълнявам ролята, която ми е възложена. Просто не мисля, че това помага на никого“, коментира още треньорът на “шпорите“.

Еди Хау: Мачът с Нотингам Форест е много важен

Сега Нотингам има трудно гостуване на север – на друг европейски участник, намиращ се в лошо състояние – Някасъл. Двата отбора са в долната половина на класирането и победата би дала глътка въздух за всеки отбор.

"Трябва да гоним резултати в мачовете. Макар и да създаваме достатъчно голови положения, не сме толкова ефективни, колкото ми се иска и колкото трябва. Понякога пропускаме в наистина неподходящи моменти. И това е комбинация от неща, които трябва да коригираме".

Постекоглу заяви, че се нуждае от време, за да промени много неща в организацията на играта, но не приема липсата на концентрация в решаващи моменти. И смята, че понякога това отключва реакцията на футболостите.

"Изглежда, че нагласата на футболистите е, че първо трябва да бъдем наказани и тогава да реагираме. Понякога се подвеждаме по неправилни провокации на терена като решаващи моменти. Трябва да сте честни в обратната си връзка. Няма смисъл да прикриваме възможностите, които сме пропуснали в последните няколко мача. Чака ни трудно гостуване и се надявам, че лицето ни ще бъде различно", завърши Постекоглу.

