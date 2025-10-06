Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томова запази позиции, две българки с рекордно класиране

Томова запази позиции, две българки с рекордно класиране

  • 6 окт 2025 | 10:58
  • 355
  • 0
Томова запази позиции, две българки с рекордно класиране

Първата ракета на България Виктория Томова остана на 115-ото място в световната ранглиста по тенис при жените.

30-годишната софиянка, която отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Пекин, има актив от 660 точки.

Елизара Янева продължи изкачването си в класацията. 18-годишната българка, която записа титла и полуфинал в турнири от веригата на Международната федерация ITF в Пазарджик през миналия месец, прогресира с 46 места в подреждането, заемайки рекордната в кариерата си 418-а позиция със 130 точки.

Друга българска тийнейджърка Лидия Енчева, 19-годишна, също отбеляза рекорден прогрес след полуфинал в Пазарджик и четвъртфинал в Кампулунг (Румъния), като вече е 548-а с 88 точки.

В челото на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11010 точки, следвана от Ига Швьонтек с 8553 точки и американката Коко Гоф, която има 7263 точки в актива си.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров на Седмицата на модата в Париж

Григор Димитров на Седмицата на модата в Париж

  • 6 окт 2025 | 09:42
  • 764
  • 1
Григор е най-добрият под напрежение след Синер и Алкарас

Григор е най-добрият под напрежение след Синер и Алкарас

  • 6 окт 2025 | 08:16
  • 2384
  • 1
Димитър Кисимов триумфира с титлата на турнир в Турция

Димитър Кисимов триумфира с титлата на турнир в Турция

  • 6 окт 2025 | 08:09
  • 668
  • 0
Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 5 окт 2025 | 20:15
  • 4237
  • 0
Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

  • 5 окт 2025 | 19:24
  • 2400
  • 0
Анисимова спечели титлата в Пекин

Анисимова спечели титлата в Пекин

  • 5 окт 2025 | 16:38
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 3876
  • 2
На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

  • 6 окт 2025 | 10:59
  • 1874
  • 1
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 171067
  • 521
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 46417
  • 59
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 28626
  • 5
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 6233
  • 0