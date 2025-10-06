Популярни
Мат Гжелчик подписа с Чикаго Блекхоукс
Защитникът Мат Гжелчик ще играе за тима на Чикаго Блекхоукс през новия сезон в Националната хокейна лига.

31-годишният бранител бе на пробен период при "черните ястреби" по време на предсезонната подготовка и в неделя се споразумя за едногодишен контракт с клуба на стойност 1 милион долара.

Гжелчик бе избран в третия кръг на драфта през 2012 година от Бостън Брюинс. В кариерата си той има 26 гола и 149 асистенции в общо 527 мача с екипите на Бостън и Питсбърг Пенгуинс.

Тимът на Чикаго открива новия сезон в НХЛ във вторник с гостуване на шампиона Флорида Пантърс.

