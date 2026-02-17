САЩ е фаворит срещу Канада в седмия им олимпийски финал при жените

Мари-Филип Пулен няма да спори колко силно изглеждат американките, които сгазиха конкуренцията в турнира по женски хокей на леда на Олимпийските игри в Милано – Кортина. И капитанът на Канада открито признава, че нейният отбор все още не е бил близо до най-добрата си игра.

Това, което има значение за Пулен, е възможността да изиграе един решаващ мач за златния медал в четвъртък. Тя участва на своите пети олимпийски игри.

„Очевидно знаем, че те са талантлив и техничен отбор. Имат много успехи този сезон, особено срещу нас. Всички сме наясно с това“, каза Пулен пред "Асошиейтед прес". „За нас като група всичко ще бъде въпрос на това кои сме ние – за сърцето ни и за всичко, което ще оставим на леда.“

САЩ и Канада ще се изправят в мач за олимпийско злато за седми път, откакто женският хокей дебютира на Игрите през Нагано 1998. Този път американките са фаворит.

САЩ си осигуриха място на финала с победа 5:0 над Швеция на полуфиналите в понеделник. Защитаващите титлата си канадки ги последваха, като Пулен отбеляза два гола и постави олимпийски рекорд по голове в кариерата, при трудна победа с 2:1 над Швейцария.

За американките нямаше значение кой ще бъде съперникът им в турнир, който доминират с баланс 6 победи от 6 мача и обща голова разлика 31:1.

„Играхме срещу тях доста пъти, така че няма да бъдем изненадани“, каза защитничката Лий Стеклайн. „Срещу когото и да се изправим, трябва да сме готови за това предизвикателство.“

Вратарката Ейрин Франкел отрази 21 удара за третата си „суха мрежа“ в турнира, а американките решиха мача, след като Аби Мърфи, Кендъл Койн Скофийлд и Хейли Скамура отбелязаха при три поредни изстрела в рамките на 2:47 минути в края на втория период. Кейла Барнс откри резултата, а Тейлър Хайз също се разписа.

САЩ все още не са изоставали или били в равенство след 0:0 и са на път да станат третият отбор в историята, който не допуска това в целия турнир, след Канада през 2006 и 2010 г. Американките удължиха и серията си без допуснат гол на 331 минути и 23 секунди, откакто Барбора Юричкова от Чехия отбеляза при пробив във втория период на мача от първия кръг, спечелен с 5:1.

„Мисля, че изглеждаме невероятно. През целия турнир сме много постоянни“, каза Скамура. „Дори не мисля, че сме достигнали пика си, но съм сигурна, че той ще бъде, когато държим златния медал в ръцете си.“

Представянето на Канада обаче поражда въпроси и притеснения. Освен измъчена победа над Швейцария, действащите олимпийски шампионки загубиха с 0:5 от САЩ в предварителния кръг — мач, който Пулен пропусна заради контузия в дясното коляно.

Това бе първият случай, в който Канада остава без отбелязан гол на Олимпийски игри, както и най-тежката ѝ загуба в олимпийски мач. Американките също имат психологическо предимство, след като са спечелили седем поредни двубоя, включително две победи над Канада на Световното първенство през април.

„Лично аз обичам ролята на аутсайдер“, каза канадската защитничка Рената Фаст. „Отвън има много шум, но в съблекалнята има огромна вяра. Преживяхме много трудности този сезон“, добави тя. „Това е моментът, за който се борехме – да играем за златото. Няма по-добър съперник от отбора на САЩ. Много съм развълнувана и нямам търпение да видя битката, която този отбор ще покаже.“

Срещу Швейцария Пулен откри резултата 1:49 минути след началото на втория период с изстрел между кръговете, който подскочи и влезе в мрежата след рикошет от стика на вратарката Андреа Брендли. Около шест минути и половина по-късно тя направи 2:0 след добавка. Пулен вече има 20 гола в олимпийската си кариера, с което подобри рекорда от 18 на бившата си съотборничка и член на Залата на славата Хейли Уикенхайзер.

Ан-Рене Дебиенс спаси седем удара. За Швейцария се разписа Раел Енцлер 4:53 минути след началото на третия период. Брендли, която в четвъртфинала срещу Финландия направи 40 спасявания, завърши мача с 44 отразени удара.

Сега всичко води към финала за златото, като САЩ ще търсят третата си олимпийска титла след тези от 1998 и 2018 г., а Канада – шестата.

„Нищо друго няма значение. Това е мачът за златото“, каза Хайз за евентуалния реванш срещу Канада. „Очевидно можем да кажем, че играхме отлично и имахме успехи. Трябва да вземеш това самочувствие и мотивация, но и да продължиш напред. В четвъртък ще се фокусираме върху себе си и ще направим каквото трябва, за да спечелим.“

Това може да се окаже и последният сблъсък между дългогодишните звезди на двата отбора – Пулен и капитана на САЩ Хилари Найт, която вече обяви, че това ще бъдат петите и последни Олимпийски игри в кариерата ѝ.

Швеция и Швейцария ще играят за бронза в повторение на мача им от Олимпиадата в Сочи 2014, когато Швейцария спечели с 4:3 и завоюва първия и единствен медал в женския хокей в историята си.

Шведките ще търсят третия си олимпийски медал и първи след среброто от Торино 2006, спечелено след сензационна победа над САЩ на полуфиналите.

Вратарката Еба Свенсон Траф спаси 19 от 23 удара, преди да бъде заменена след гола на Койн Скофийлд 3:50 минути преди края на втория период. Ема Сьодерберг я замени и допусна един гол от 11 удара.

Въпреки че шведките задържаха мача равностоен в продължение на 35 минути, американките в крайна сметка ги пречупиха.