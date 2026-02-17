Пресен сняг и лека мъгла за щафетите в биатлона

Пресен сняг ще даде нова задача на ваксмайсторите на различните отбори преди днешната щафета за мъже от програмата на олимпийските игри. Цяла нощ вала пухкав сняг, час преди старта също вали. В определени участъци от трасето пък понякога се спуска мъгла. Всичко това е дремнотемие, след като германски биатлонисти се усъмниха в ските на конкурентите от Норвегия и Италия, които според тях били "нереално бързи"...

На 4 по 7.5 километра българският квартет ще е в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов. Те ще стартират с №19 от общо 20 щафети. Ще припомним, че България завърши на 16-о място в смесената щафета в началото на игрите. Тогава Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

В индивидуалните стартове мъжете ни остават длъжници. Единствен Тодев се доближи до възможностите си, след като зае 22-о място в индивидуалния старт на 20 километра. Днес по трибуните отново ще има много български приятели на и биатлона. Утре, за женската щафета тук ще пристигне и кмета на Чепеларе Боран Хаджиев, с който в исторически план са свързани най-големите успехи на този спорт у нас. Все още пък не е ясно, кога точно Лора Христова ще дари своя екип на олимпийския музей в Лозана. Церемонията е на 21, когато е и масовия старт на дамите. Все още не е ясно и кога биатлонистите ще се приберат в България.

По традиция и днес на път за стадиона в Антерселва има сложна транспортна обстановка. Българските журналисти обаче се справиха благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри