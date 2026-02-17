Българско участие в отборния спринт на ски бягането

Ще има българско участие в отборния спринт в ски бягането свободен стил утре. Става дума за квалификациите, които стартират в 9,45 часа българско време.

Марио Матиканов ще бъде първи пост, Даниел Пешков втори. Според правилника всеки отбор се състои от двама души, които си предават щафетата по три пъти. Общата дистанция е шест дължини. Също като спринтът победителите от полуфиналите се класират за финала, но всяко състезание участват десет отбора (спрямо шест състезателя при индивидуалния спринт).

Поне засега е планирано Пешков да участва и на 50 километра в последния ден от олимпийските игри.