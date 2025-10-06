Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Хаштаг Юнайтед
  Инфаркт покоси 22-годишен футболист в ниските дивизии на Англия

Инфаркт покоси 22-годишен футболист в ниските дивизии на Англия

6 окт 2025 | 07:15

  • 6 окт 2025 | 07:15
  • 749
  • 0
Инфаркт покоси 22-годишен футболист в ниските дивизии на Англия

Английският полупрофесионален клуб Хаштаг Юнайтед обяви трагичната смърт на своя играч, 22-годишния Раман Сидху. Причината за смъртта е сърдечен арест.

Според изявлението на клуба, въпреки повече от два часа усилия на лекарите, не е било възможно животът на младия футболист да бъде спасен.

“Въпреки най-добрите усилия на специалистите, които работеха неуморно повече от два часа, Раман почина. Бихме искали да изразим искрените си съболезнования на семейството му, съотборниците му и всички, които са го познавали“, се казва в изявление на клуба.

