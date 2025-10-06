Инфаркт покоси 22-годишен футболист в ниските дивизии на Англия

Английският полупрофесионален клуб Хаштаг Юнайтед обяви трагичната смърт на своя играч, 22-годишния Раман Сидху. Причината за смъртта е сърдечен арест.
Според изявлението на клуба, въпреки повече от два часа усилия на лекарите, не е било възможно животът на младия футболист да бъде спасен.
“Въпреки най-добрите усилия на специалистите, които работеха неуморно повече от два часа, Раман почина. Бихме искали да изразим искрените си съболезнования на семейството му, съотборниците му и всички, които са го познавали“, се казва в изявление на клуба.