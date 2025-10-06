Инфаркт покоси 22-годишен футболист в ниските дивизии на Англия

Английският полупрофесионален клуб Хаштаг Юнайтед обяви трагичната смърт на своя играч, 22-годишния Раман Сидху. Причината за смъртта е сърдечен арест.

Според изявлението на клуба, въпреки повече от два часа усилия на лекарите, не е било възможно животът на младия футболист да бъде спасен.

“Въпреки най-добрите усилия на специалистите, които работеха неуморно повече от два часа, Раман почина. Бихме искали да изразим искрените си съболезнования на семейството му, съотборниците му и всички, които са го познавали“, се казва в изявление на клуба.

The club are heartbroken to announce that Raman Sidhu, a player in our inclusivity team, suffered a cardiac arrest whilst waiting to play a match yesterday morning.



Despite the best efforts of the emergency services, who worked tirelessly for over 2 hours, Raman sadly passed at… pic.twitter.com/HQRrY8Y6y3 — Hashtag United (@hashtagutd) October 5, 2025