Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 5 окт 2025 | 20:15
  • 1299
  • 0
Крампи провалиха Синер на "Мастърс"-а в Шанхай

Яник Синер се оттегли в своята среща от третия кръг в средата на третия сет на "Мастърс"-а в Шанхай. Италианският състезател се оплака от силни крампи в краката, от които нямаше как да продължи. Той отпадна от Талон Грийкспоор (Нидерландия) след 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Първият сет беше равностоен, като мощните сервиси на Грийкспоор създаваха всевъзможни проблеми на италианеца. Но нито един от двамата не успя да спечели точка за пробив, което доведе до тайбрек в първия сет. Там Синер успя да реализира предимство и поведе с 1:0 в горещото и влажно време. В началото на втория сет италианският фаворит можеше да направи пробив и вероятно това би обърнало хода на цялата среща, но Грийкспоор удържа атаката и не позволи да му бъде взето подаването.

Още една възможност за Синер се откри в осмия гейм на втория сет, но нидерландският му съперник запази самообладание и спаси три точки за пробив, за да остане в срещата и в крайна сметка да изравни частите. Преди това имаше още една възможност, но отново пропиляна от Синер.

В началото на третия сет Синер започна да страда от крампи и видимо се чувстваше неудобно, докато куцаше между точките. Грийкспоор използва трудностите на 2-ия в ранглистата на АТР, направи пробив и дръпна с 3:2. След това италианецът поиска медицински таймаут и в крайна сметка се оттегли от двубоя.

По-рано днес Холгер Руне (Дания) победи Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 6:4, а друг французин – Мпечи Перикар отстрани Тайлър Фриц (САЩ) с 6:4, 7:5. Зизу Бергс (Белгия) пък елиминира Франсиско Серундоло (Аржентина) след 7:6 (7:1), 6:3.

Следвай ни:

Още от Тенис

Радукану: Движа се в правилната посока

Радукану: Движа се в правилната посока

  • 5 окт 2025 | 15:46
  • 433
  • 0
Йоана Константинова отпадна на полуфиналите във Варна

Йоана Константинова отпадна на полуфиналите във Варна

  • 5 окт 2025 | 12:11
  • 566
  • 0
Рускиня спря Вики Томова в Ухан

Рускиня спря Вики Томова в Ухан

  • 5 окт 2025 | 10:55
  • 1273
  • 1
Александър Донски загуби финала на двойки на"Чалънджър”-а в Португалия

Александър Донски загуби финала на двойки на"Чалънджър”-а в Португалия

  • 4 окт 2025 | 19:38
  • 437
  • 0
Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл във Варна

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл във Варна

  • 4 окт 2025 | 18:46
  • 921
  • 0
Янаки Милев спечели титлата на двойки на турнир в Испания

Янаки Милев спечели титлата на двойки на турнир в Испания

  • 4 окт 2025 | 18:37
  • 942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

  • 5 окт 2025 | 21:23
  • 54558
  • 131
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 28480
  • 8
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

  • 5 окт 2025 | 20:50
  • 1638
  • 1
Лил - ПСЖ (съставите)

Лил - ПСЖ (съставите)

  • 5 окт 2025 | 20:45
  • 569
  • 1
Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

  • 5 окт 2025 | 20:25
  • 15320
  • 2
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 28786
  • 68