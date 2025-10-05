Северната комбинация ще опита да се прероди, за да остане в олимпийската програма

Комитетът по северна комбинация се събра, за да прегледа напредъка на дисциплината и да очертае пътя към бъдещето. С най-големия календар за Световната купа в историята, ключови събития на хоризонта и решаващото решение на МОК за включването на северната комбинация на Олимпийските зимни игри през 2030 г., което ще бъде взето през пролетта на 2026 г., дискусиите отразиха едновременно оптимизъм и решителност.

Най-големият календар за Световната купа досега

Директорът на състезанията Ласе Отесен представи календара за сезон 2025/26, който ще бъде най-обширният в историята на северната комбинация, пише официалният сайт на световната федерация по ски FIS. Предстоящият сезон носи няколко важни етапа: повече състезания за жени на голямата шанца, мъжете ще се състезават за първи път в ски полети на легендарния хълм Кулм, а календарът на Континенталната купа се разширява. Базовото развитие също процъфтява – през август Оберсдорф прие рекордните 137 млади спортисти в младежката купа на FIS, което подчертава силата на следващото поколение.

„През последните години инвестирахме много в модернизацията на северната комбинация“, каза Отесен. „Работихме върху формати, които са по-лесни за следене от зрителите, подобрихме телевизионното производство и засилихме младежките програми по целия свят. Целта е спортът да стане по-достъпен и по-вълнуващ, като в същото време запази традицията си. Вярвам, че най-голямата ни възможност е да привлечем нови фенове и да покажем, че северната комбинация може да се развие далеч отвъд традиционните си крепости.“

Промени в правилата и увеличение на наградния фонд

Комитетът потвърди малки, но значими промени в правилата за екипировката. За спортистите положително развитие е увеличението на наградния фонд в Световната купа: от сезон 2025/26 FIS ще въведе 10% повишение, като допълнителни 10% ще бъдат по избор на местните организатори. Важно е, че северната комбинация поставя силен стандарт с решение за равен общ награден фонд за мъже и жени.

Растящи аудитория и видимост

Данни, представени от Infront, подчертаха нарастващия обхват на спорта. Сезон 2024/25 отбеляза ръст в телевизионната аудитория, като състезанията при жените спечелиха особено внимание. Социалните мрежи също допринасят за растежа: летните публикации на северната комбинация постигнаха рекордни резултати, като TikTok води по ангажираност сред младите фенове. Освен това 64% от билетите за състезанията по северна комбинация на Олимпийските игри в Милано-Кортена 2026 вече са продадени, което показва силния интерес на зрителите.

„Подкрепата от ръководството на FIS и нашите национални ски асоциации беше изключителна,“ подчерта Отесен. „Всички са наясно с уникалната ситуация, в която се намира северната комбинация, и сме обединени в усилията си да осигурим олимпийското бъдеще на спорта. Заедно изпращаме ясно послание: северната комбинация има своето място на най-високото ниво на зимните спортове!“

Решението на МОК

Ключов въпрос остава решението на МОК дали северната комбинация ще бъде включена в Олимпийските зимни игри 2030 във Френските Алпи. FIS вече е подал обширна кандидатура и е подчертал пълната си подкрепа за дисциплината. Периодът за оценка бе удължен, като решението се очаква през пролетта на 2026 г., след игрите в Милано-Кортина.

„Уважаваме решението на МОК да удължи периода на оценка до 2026 г., тъй като това ни дава повече време да демонстрираме силата и напредъка на северната комбинация“, обясни Отесен. „Нашият диалог с МОК е постоянен и конструктивен, и сме уверени, че можем да докажем значимостта и привлекателността на нашия спорт. Посланието, което искаме да изпратим, е ясно: северната комбинация въплъщава олимпийските ценности – издръжливост, умение и традиция – и сме готови да вдъхновим бъдещите поколения.“

Със силни резултати на терен, нови постижения на хоризонта и конструктивно сътрудничество с МОК, северната комбинация гледа към бъдещето с увереност и амбиция.