ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона
Майкъла преди ЦСКА - Лудогорец: Това са шансовете на този треньор

  • 5 окт 2025 | 19:46
  • 332
  • 0
Бившият футболист, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев даде пред Sportal.bg мнението си за дербито с Лудогорец. Майкъла сподели, че мачове като този са шансовете на Христо Янев да се докаже, че е правилният избор за треньор на "армейците".

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

"Очаквам най-после треньорът да уцели състава, защото имаме добри футболисти, но нямаме реализиране на това, което купуваме. Това са шансовете на този треньор - когато биеш големите отбори или не паднеш от тях, тогава може да коментираш нещата за ЦСКА. Всички са на тестове в ЦСКА. Да видим кой ще уцелим да остане за постоянно", сподели той.

