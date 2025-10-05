Майкъла преди ЦСКА - Лудогорец: Това са шансовете на този треньор

Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Бившият футболист, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев даде пред Sportal.bg мнението си за дербито с Лудогорец. Майкъла сподели, че мачове като този са шансовете на Христо Янев да се докаже, че е правилният избор за треньор на "армейците".

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

"Очаквам най-после треньорът да уцели състава, защото имаме добри футболисти, но нямаме реализиране на това, което купуваме. Това са шансовете на този треньор - когато биеш големите отбори или не паднеш от тях, тогава може да коментираш нещата за ЦСКА. Всички са на тестове в ЦСКА. Да видим кой ще уцелим да остане за постоянно", сподели той.