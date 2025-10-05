Трите хикса: Ще водя Ботев (Пд), докогато е необходимо

Временният наставник на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов даде мнението си след победата с 2:1 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига. Специалистът, известен с прякора Трите хикса, призна, че ще води "канарчетата", докато се намира постоянен треньор.

"Като сравним мача с Левски, където почти не атакувахме, днес имахме смислени атаки. Доволен съм от играта в нападение, в защита допуснахме грешка, но това е футболът. Голът на домакините не промени по никакъв начин нашия план. Тошко Киселичков е треньор от доста време, водил е отбори в професионалния футбол, полезен човек.

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Винаги ще давам шанс на хора от школата, важно е да хванат птичето, когато кацне на рамото им. Ще водя Ботев, докогато е необходимо. Няма да е за постоянно, нямам лиценза. Надявам се да вдигнем Тодор Неделев за мача срещу Славия, получи разтежение. Търсихме бързи пасове в дълбочина, изключително съм доволен от Армстронг Око-Флекс. Казал съм, че ще играе този, който се представи добре в тренировъчния процес. Стивън Петков се представи много добре и получи своя шанс", каза Иван Цветанов.