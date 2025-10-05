Джокович преодоля физически проблеми за победа в Шанхай

Новак Джокович оцеля в нощ, изпълнена с опасности и дискомфорт, в неделя вечерта на "Мастърс"-а в Шанхай, където преодоля болест и вдъхновена игра от страна на съперника, за да надвие германския квалификант Яник Ханфман с 4:6, 7:5, 6:3.

Рекордният четирикратен шампион бе надигран в по-голямата част от мача от трети кръг, но показа характер в края, черпейки енергия от публиката, за да запази шансовете си за титлата. С победата си за 2 часа и 45 минути — вторият му най-дълъг мач във формат 2 от 3 сета през 2025 г. — Джокович си осигури среща в четвърти кръг с испанеца Хауме Мунар.

„Същото е за всеки играч на корта, но е брутално“, каза Джокович за условията в Шанхай. „Брутално е, когато ден след ден имаш над 80 процента влажност, особено за момчетата, които играят през деня, с жегата и слънцето – тогава е още по-брутално. За мен биологично е малко по-трудно да се справя с това. Но днес трябваше наистина да устоя на бурята. Яник изигра невероятен мач от самото начало.“

След като стана жертва на разнообразната игра и мощния сервис на Ханфман в първия сет — германецът наниза четири поредни аса — Джокович срещна допълнителни трудности във втория. 38-годишният изглежда повърна по време на почивка и започна да скъсява разиграванията, за да си върне контрола.

Ханфман, №150 в ранглистата на ATP, се целеше да стане най-ниско класираният играч, победил Джокович в турнир от сериите "Мастърс". Въпреки агресивната си игра, донесла му 33 уинъра, включително 13 аса, той не успя да удържи сърбина, след като последният намери ритъма си.

Точката за сета, с която Джокович изравни резултата, взриви публиката в Шанхай и се превърна в решаващия момент на мача. Поставеният под №4 направи ранен пробив в решителния сет и стигна уверено до победата, подобрявайки баланса си срещу Ханфман на 2-0.

„Невероятно е да съм тук и да играя пред толкова страстна публика. В първите няколко мача – пълен стадион, един от най-хубавите и най-големите, които имаме в спорта“, каза Джокович, който е със статистика 33-10 през 2025 г. „Честно казано, по-хубаво не мога да искам. Търпя близо три часа, трети кръг на Мастърс на 38 години, с пълен стадион, който скандира името ми. Това е сбъдната мечта и съм много благодарен.“

Решаващият момент в първия сет дойде с голяма доза късмет. При трети брейк-пойнт в третия гейм Джокович можеше само да гледа как сбъркан форхенд на Ханфман прелетя над главата му — предизвиквайки единствено иронична усмивка. След като устоя на равностойния втори сет, Джокович наложи доминация и за 11-ти пореден път достигна осминафиналите в Шанхай.

Във вторник той ще излезе срещу Хауме Мунар. По-рано испанецът победи Йошихито Нишиока с 6-4, 5-7, 6-1 и за първи път в кариерата си достигна тази фаза на турнир "Мастърс" на твърди кортове.