Верстапен: Опитахме нещо различно, но не проработи

Макс Верстапен завърши втори в надпреварата за Гран При на Сингапур и заяви след финала, че според него това е бил максимумът, на който е можел да се надява днес, след като агресивната му стратегия на старта не проработи.

Нидерландецът потегли втори и заложи на меките гуми за първия си стинт, с които да опита да атакува Джордж Ръсел в самото начало. Пилотът на Мерцедес обаче направи по-добър старт, с който напълно попари всички надежди на Верстапен да го изпревари. След това световният шампион трябваше по-скоро да се отбранява от Ландо Норис, който реално имаше само един шанс за изпреварване, но той беше отразен успешно от Верстапен.

„Пистата започна да изсъхва преди старта и ние решихме да пробваме нещо различно от мръсната страна на стартовата решетка, защото обикновено, ако минеш първия завой, оставаш на едно място, ако не се случи нещо щуро. Опитахме, не проработи, след което просто трябва да оцелея в първия стинт с меките гуми, за да остана достатъчно дълго на пистата, че да мога да стигна до финала с твърдите.



„Смятам, че това се получи, но, за съжаление, цялото състезание беше сравнително трудно, по-трудно от очакваното, поради много различни причини. Има няколко неща, които трябва да разберем защо се случиха днес. Но току, дори и да имаш по-добро темпо, не можеш да изпревариш, ако не се случи нещо щуро, така че мисля, че второто място беше максимумът“, каза световният шампион.

