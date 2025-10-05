Популярни
»
Гледай на живо

ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
Късен гол измъкна Брайтън и лиши Уулвс от първа победа

  • 5 окт 2025 | 18:21
  • 616
  • 0

Уулвърхамптън и Брайтън завършиха 1:1 в мач от 7-ия кръг на Премиър лийг. “Вълците” водеха до самия край на двубоя и вече се виждаха с първа победа за сезона, но четири минути преди края бранителят Жан Пол ван Хеке спаси точката за “чайките”.

Така Уулвс остава на дъното само с две точки и без успех от началото на сезона. Брайтън пък е на временната 12-а позиция с 9 точки.

В самото началото на срещата мениджърът на домакините Витор Перейра имаше бурни претенции към главния съдия Джарет Джилет и бе изгонен с червен картон. Въпреки това Уулвс успя да нанесе своя удар в 22-арата минута. След разбъркване, дошло след центриране от пряк свободен удар, топката попадна на волето на зимбабвийския халф Маршъл Мунеци, който отправи страховит удар от въздуха. Шутът нацели напречната греда на стража на гостите Барт Фербрюген и за нещастие на белгийския национал се удари в гърба му и влетя в мрежата - 1:0 за домакините.

На полувремето мендиджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер реши да направи офанзивна промяна в полувремето, като пусна Жоржиньо Рютер на мястото на получилия жълт картон Карлос Балеба. Въпреки това, първата голяма възможност през второто полувреме беше за Уулвс, но Йон Ариас пропусна да вкара след пас на Уго Буено. Стражът на Уулвс Сам Джонстън пък трябваше да направи феноменално спасяване, като успя да отбие удара на Рутер след центриране на Янкуба Минте.

Постепенно Брайтън натисна все повече, но домакините бяха отборът, който можеше да удвои, като в 75-ата минута Йорген Странд Ларсен удари лявата греда на Фербрюген. В 86-ата минута Брайтън успя да стигне до точката. След изпълнен късо ъглов удар резервата Стефанос Цимас центрира,  а бранителят Ван Хеке се извиси и вкара с глава за крайното 1:1.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

  • 5 окт 2025 | 15:52
  • 1007
  • 0
Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

  • 5 окт 2025 | 15:38
  • 604
  • 0
Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

  • 5 окт 2025 | 15:13
  • 1765
  • 1
Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

  • 5 окт 2025 | 14:48
  • 1182
  • 0
Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

  • 5 окт 2025 | 14:38
  • 9387
  • 2
Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

  • 5 окт 2025 | 13:48
  • 1144
  • 0
Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 11799
  • 22
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 27959
  • 11
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 20804
  • 6
Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

  • 5 окт 2025 | 19:12
  • 6982
  • 3
Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

  • 5 окт 2025 | 18:29
  • 7159
  • 1
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 17395
  • 53