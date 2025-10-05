Късен гол измъкна Брайтън и лиши Уулвс от първа победа

Уулвърхамптън и Брайтън завършиха 1:1 в мач от 7-ия кръг на Премиър лийг. “Вълците” водеха до самия край на двубоя и вече се виждаха с първа победа за сезона, но четири минути преди края бранителят Жан Пол ван Хеке спаси точката за “чайките”.
Така Уулвс остава на дъното само с две точки и без успех от началото на сезона. Брайтън пък е на временната 12-а позиция с 9 точки.
В самото началото на срещата мениджърът на домакините Витор Перейра имаше бурни претенции към главния съдия Джарет Джилет и бе изгонен с червен картон. Въпреки това Уулвс успя да нанесе своя удар в 22-арата минута. След разбъркване, дошло след центриране от пряк свободен удар, топката попадна на волето на зимбабвийския халф Маршъл Мунеци, който отправи страховит удар от въздуха. Шутът нацели напречната греда на стража на гостите Барт Фербрюген и за нещастие на белгийския национал се удари в гърба му и влетя в мрежата - 1:0 за домакините.
На полувремето мендиджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер реши да направи офанзивна промяна в полувремето, като пусна Жоржиньо Рютер на мястото на получилия жълт картон Карлос Балеба. Въпреки това, първата голяма възможност през второто полувреме беше за Уулвс, но Йон Ариас пропусна да вкара след пас на Уго Буено. Стражът на Уулвс Сам Джонстън пък трябваше да направи феноменално спасяване, като успя да отбие удара на Рутер след центриране на Янкуба Минте.
Постепенно Брайтън натисна все повече, но домакините бяха отборът, който можеше да удвои, като в 75-ата минута Йорген Странд Ларсен удари лявата греда на Фербрюген. В 86-ата минута Брайтън успя да стигне до точката. След изпълнен късо ъглов удар резервата Стефанос Цимас центрира, а бранителят Ван Хеке се извиси и вкара с глава за крайното 1:1.
