Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  2. Лека атлетика
  3. Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

Балабанов и Мирчева спечелиха титлите на крос "Скалите"

  • 5 окт 2025 | 18:12
  • 138
  • 0
Националите на България Иво Балабанов и Милица Мирчева спечелиха първите места при мъжете и при жените в третото издание на международния лекоатлетически крос "Скалите", който се проведе днес при студено време, но все пак без сняг, по улиците на Белоградчик.

Държавният шампион на 5000 м Балабанов бе най-бърз по трасето и измина 5-те обиколки (9750 м) за 30:06 минути. Втори на финала пристигна миналогодишният победител Исмаил Сенанджи - 30:22 мин., а трети е Иван Андреев - 30:41 мин.

Единствената българска участничка в маратон на олимпийски игри - Милица Мирчева, нямаше конкуренция на 3900 м при жените и грабна златото с време 12:54 мин. Втори е Билсерин Сюлейман - 13:11, а трета със същото време е Силвия Георгиева. Точно след седмица Мирчева ще влезе в друга роля - на спортен директор на Софийския маратон.

Най-интересно, както и в предходните години на крос "Скалите", бе при ветераните, където мъжете бяха разделени в три категории, но не по възраст, а по килограми.

Победителка при дамите стана Цветелина Кирилова, която за малко изпусна да вземе предизвикателството, отправено й от организатора на крос "Скалите" Асен Христов, който също участва в бягането. Бившата националка, а сега треньорка Кирилова показа, че още я бива за големи състезания и пробяга 800 м за 3:21 минути.

Нейната дъщеря Явора Кръстева, която вече се съсредоточи само върху волейбола, пък спечели бягането на 1950 м при момичетата до 16 г. с време 6:06 мин., изпреварвайки със секунда шампионката до 14 г. Стефани Траклянова.

Красимир Чотов спечели първото място при ветераните, а най-голямото име сред тях бе на олимпийската вицешампионка на 800 м от Монреал 76 Николина Щерева.

Всички призьори при ветераните получиха по кашон вино от изба "Магура", а за всички престрашили се да стартират на 45 г. и нагоре имаше бутилка елитно шампанско.  За медалистите в отделните категории имаше предметни и парични награди, осигурени от председателя на Надзорния съвет на Еврохолд Асен Христов.

