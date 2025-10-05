Пини Гершон: Чака ни много работа, но децата са страхотни

Директор “Развитие” към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон продължава усилената си работа с треньорите и подрастващите у нас. Легендарният специалист събра на лагер 14-годишни юношески национали от София и София област, съобщават от БФБаскетбол.

Заниманията се проведоха в зала “Свети Георги”, в столицата този уикенд. Подрастващите и техните треньори попиваха от опита и знанията на Пини Гершон в продължение на два дни, изпълнени с усилени тренировки, всяка от които продължила по над два часа.

“Чака ни много работа, но децата са страхотни. С всяка следваща тренировка стават все по-будни и по-осъзнати какво се очаква от тях, ако искат да бъдат играчи един ден”, сподели Пини Гершон.

Трикратният шампион в Евролигата обърна внимание и на треньорите, като проведе разговори и с наставника на 14-годишните момичета Теодора Бозова, както и със селекционера на женския национален отбор на България Таня Гатева.

“Няма да има дете, което да не видя във всяка една възраст. Искам да съм сигурен, че никое няма да бъде пренебрегнато. Има деца, които разгръщат потенциала си по-късно. Но е много важно треньорите да осъзнаят, че няма как да имат играч в националния отбор и те да не са там”, допълва директор “Развитие” към БФБ.

На лагера в София присъстваха още изпълнителният директор на федерацията Филип Виденов, както и треньорът Георги Давидов, който се включи по молба на самия Пини Гершон.

Бившият мениджър на националния отбор на Израел, с който печели две европейски титли при младежите до 20-годишна възраст, присъства и на лагера на 14-годишните в Стара Загора преди седмица. Предстои и национален лагер с 30 деца в Сливен. Последната дума за селектирането им ще има именно Пини Гершон.

Снимка: БФБаскетбол