Анисимова спечели титлата в Пекин

  • 5 окт 2025 | 16:38
Анисимова спечели титлата в Пекин

Аманда Анисимова спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите WTA 1000 с награден фонд 8 963 700 долара. На финала поставената под номер 3 американка победи с 6:0, 2:6, 6:2 Линда Носкова.

24-годишната Анисимова е третата представителка на САЩ, която печели титлата в китайската столица след Коко Гоф и Серина Уилямс. Американската тенисистка започна много силно решителния двубой, побеждавайки в първия сет само за 22 минути.

След това поставената под номер 26 в схемата чехкиня успя да се върне в двубоя след 6:2 във втората част.

Аманда Анисимова, която достигна до финала на Откритото първенство на САЩ преди месец, направи решителен пробив за 4:2 в третия сет и приключи срещата при първата си възможност за час и 46 минути.

Това е втора титла за Анисимова през сезона и общо четвърта в кариерата й до момента. Преди близо 12 месеца американката беше на 43-то място в световната рангриста, а в момента се намира на четвърта позиция.

20-годишната Линда Носкова игра за първи път в мач за титлата от турнир WTA 1000.

