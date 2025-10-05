Популярни
  3. Трогателната сцена с Дамян Колев и Симоне Анцани акцент на жребия за ЕвроВолей

Трогателната сцена с Дамян Колев и Симоне Анцани акцент на жребия за ЕвроВолей

  5 окт 2025
Сцената, при която Симоне Анцани след края на финалния мач от световното първенство по волейбол във Филипините успокоява плачещия и разтърсен от емоции Дамян Колев, бе гвоздей при жребия за европейските първенства вчера. Българското либеро участва в него.

"Преди броени дни целият свят видя един момент, който каза повече от хиляди думи..."

Моментът, в който Симоне Анцани успокои нашето либеро, Дамян Колев, след загубения финал на Световното първенство – момент на човечност, уважение и истински спортен дух.

Снощи именно този кадър зае централно място по време на церемонията по теглене на жребия за Европейските първенства 2026 в Бари и отново разчувства всички в залата и пред екраните по целия свят.

"Дамян беше специален гост и посланик на България, редом с негови колеги от останалите държави-домакини – символ на младостта, таланта и силата на нашия волейбол!", написаха от БФВ.

